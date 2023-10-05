Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 4. Olağanüstü Büyük Kongresi 7 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da gerçekleşecek. Ankara Arena'da yapılacak AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nin sloganları, "Türkiye Yüzyılı İçin Hep Yeni Hep İleri" ve "Cumhuriyet'in Yüz Akı Türkiye'nin Ortak Aklı" olarak belirlendi.

ALANYA'DAN OTOBÜSLER KALDIRILACAK

Ankara'da yapılacak AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi için 6 Ekim Cuma günü saat 23:00'de AK Parti Alanya İlçe Başkanlığından otobüs kaldırılacağını duyuran İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, bu tarihi güne şahitlik etmek isteyen tüm vatandaları davet etti.