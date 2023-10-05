Eski Konaklı Belediye Başkanı ve 2019 seçimleri Alanya Belediye Başkan Adayı olan Abdullah Sönmez, geçtiğimiz günlerde tekrar İYİ Parti Genel Merkezi'ne yaptığı bir ziyarette İYİ Parti yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak ile uzun bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak Sönmez, görüşmenin ardından sadece bir fotoğraf vererek herhangi bir açıklama yapmadı. Bu durum, vatandaşlar arasında "Sönmez, İYİ Parti'nin adayı; sadece isminin açıklanması kaldı" şeklinde yorumlanmaya başlandı.

Sönmez'in İYİ Parti'den Alanya Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesi, yerel seçimlere dair merakla beklenen gelişmeler arasında yer alıyor. Sönmez'in geçmişteki performansı ve parti üyeleri ve halkın desteği, İYİ Parti'nin Alanya'da güçlü bir adayı olduğunu gösteriyor gibi duruyor. Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte Abdullah Sönmez'in adaylığının resmi olarak açıklanması bekleniyor.