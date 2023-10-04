CHP Alanya İlçe Teşkilatı Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan İlçe Başkanı Bülent Kandemir, pazar günü düzenlenecek olan il kongresinde il yönetimini seçeceklerini söyledi. Kandemir, “CHP olarak 100’üncü yılda 1 hafta sürecek bir kutlama programı hazırladık. Biz 1 haftalık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları olarak bunu planladık. 27 Ekim’de Cumhuriyet Balosu düzenleyerek kutlamalara başlıyoruz. 28 Ekim’de büyükşehrin katkıları ile bir halk konseri düzenleyeceğiz. 29 Ekim’de resmi kutlamaların içerisine dahil olacağız. 30 Ekim’de Sunay Akın ‘Cumhuriyet Yolu’nda adlı söyleşisi ile Alanya halkıyla beraber olacak” dedi. Alanya Belediye Meclisi’nde 100’üncü yıl nedeniyle Mahmutlar’da inşaa edilmekte olan kültür merkezi ve çok amaçlı salon için 100 Yıl Cumhuriyeti Kültür Merkezi ismini önerdiklerini söyleyen Kandemir, komisyona havale edilen öneri ile ilgili olumlu karar beklediklerini paylaştı.



“SÖZÜMÜZÜ TUTTUK”

CHP açısından sevindirici gelişmeyi de paylaşan Kandemir, “Parti yönetimi 1 başkan ve 16 asil,16 yedek üyeden oluşuyordu. İlk fırsatta 20 asil, 20 yedek üye olarak parti meclisimizden talep edeceğiz demiştik. Eylül ayı parti meclisi toplantısından bu karar geldi. Şu andan itibaren CHP yönetimi 1 başkan, 20 asil, 20 yedek üye olarak oluşacak. Esas sevindirici olan 2 yıl sonraki kongrede CHP Alanya yönetimi artık 1 başkan, 30 asil, 30 yedek üye olarak şekillenecek. Bu da şu demek. Artık Alanya il olma yolunda bir adım daha yaklaştı. Bunu CHP Genel Merkezi de onayladı diyebiliriz. Bu da sözümüzü tutma açısından sevindiriciydi. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına girerken ekim ayı içerisinde çok coşkulu bir kutlama ile tamamlanması gerektiğine inanıyorum. Belediye meclisinin de bu konuda kararları vardı. Bütün evlere, iş yerleri ve sokakların bayraklarla donatılması, Alanya Belediyesi’nin de bu doğrultuda çalışmaları var. Bu etkinliklere tüm halkımızın katılmasını arzu ediyoruz” diye konuştu.