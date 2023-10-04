AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, 7 Ekim Cumartesi günü yapılacak Büyük Kurultay için bir duyuruda bulundu. Yapılan duyuruda Tavlı, "6 Ekim Cuma günü saat 23.00’de AK Parti Alanya İlçe Başkanlığımızdan hareketle AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongremize katılacağız. Bu tarihi güne şahitlik etmek isteyen tüm hemşehrilerimiz davetlidir.” ifadelerine yer verildi.

