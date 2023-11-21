Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Antalya Bölge Müdürü Esen Diler, AK Parti Gazipaşa Belediye Başkanlığı aday adaylığı için görevinden istifa etti. Diler, yaptığı açıklamada, “Büyük bir onurla sürdürmekte olduğum İletişim Başkanlığı Antalya Bölge Müdürlüğü görevinden istifa etmiş bulunmaktayım. 21 Kasım Salı günü AK Parti Gazipaşa İlçe Binası önünde Gazipaşa Belediye Başkanlığı için aday adaylığımı açıklayacağım. Katılımınız onur verecektir” dedi