Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Antalya Bölge Müdürü Esen Diler, AK Parti Gazipaşa Belediye Başkanlığı aday adaylığı için görevinden istifa etti. Diler, yaptığı açıklamada, “Büyük bir onurla sürdürmekte olduğum İletişim Başkanlığı Antalya Bölge Müdürlüğü görevinden istifa etmiş bulunmaktayım. 21 Kasım Salı günü AK Parti Gazipaşa İlçe Binası önünde Gazipaşa Belediye Başkanlığı için aday adaylığımı açıklayacağım. Katılımınız onur verecektir” dedi
Bölge Müdürlüğü'nden İstifa Ederek AK Parti’den Aday Adayı Oldu
İletişim Başkanlığı Antalya Bölge Müdürü Esen Diler, görevinden İstifa ederek 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Gazipaşa Belediye Başkanlığı’na AK Parti’den aday adaylığını duyurdu.
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