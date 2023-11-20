Alanya’da 2014 yılındaki yerel seçimlerde Belediye Başkanı seçilen ve 10 yılda 7'den 70'e hekesin beğenisi kazanan Adem Murat Yücel, MHP Genel Merkezi'ne çarşamba günü giderek yeniden adaylık başvurusu yapacağı öğrenildi. Yaptığı başarılı hizmetlerle Alanya'nın yanı sıra Türkiye'de örnek bir belediyecilik anlayışı geliştiren Başkan Yücel, halkın teveccühüne bir kez daha nail olmak için yeniden aday oluyor. Sağlıktan, eğitime, spordan kültüre kadar çok önemli projeler inşa ederek, Alanya’yı cazibe merkezine dönüştüren Başkan Yücel, kırsaldan merkeze kadar şehirde yaşayan seçmenlerin gönlünü kazanmayı başardı. Türkiye geneli yapılan yılın belediye başkanları listesinde 'Yılın En Başarılı Belediye Başkanı' ödülüne layık görülen Başkan Yücel, çarşamba günü resmi adaylık başvurusunu Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’a sunacak.

ADAYLIĞINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin de 10 yılda Alanya’ya yaptığı çalışmalarla takdirini kazanan Başkan Yücel’in Aralık ayı içerisinde yeniden AK Parti ile kurulan Cumhur İttifakı’nın Belediye Başkan Adayı olarak kamuoyuna ilan edilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yücel’in yaptığı hizmetler, gönüllerde taht kurması yerel seçim öncesi elini de güçlendiriyor.