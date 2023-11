Dim Öteköy Mahalle Muhtarı Mustafa Zavlak'tan Alanya siyasetine bomba gibi düşen bir açıklama geldi. Alanya Belediyesinin CHP'li Meclis Üyesi Nazmi Zavlak'ın akrabası Dim Öteköy Mahalle Muhtarı Mustafa Zavlak tabiri yerindeyse açtı ağzını, yumdu gözünü. Muhtar Zavlak, "Beni mahalleme madara ettiniz" diyerek hem Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i hemde Alanya CHP İlçe Başkanlığı olmak üzere tüm CHP'li yöneticileri sert bir şekilde eleştirdi. Muhtar'ın sitem dolu mesajına ne cevap verileceği ise merak konusu oldu.

Sözlerini tutamayanlar yüzünden 'Mahallemin maskotu haline geldim' diyen Muhtar Zavlak'ın Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e, Büyükşehire bağlı ASAT'tan sorumlu ve Kırsal Hizmetlerden sorumlu birim amirleri ile Alanya İlçe Yönetimi ve Cumhuriyet Halk Partisi Alanya encümenine seslenerek," Ötekoy Mahallesi adına vermiş oldukları sözleri ve baştan aşağı yazmış olduğum kişilerin sözlerine inanarak, benim de mahalle halkıma verdiğim sözleri tutamayışımın üzerine resmen mahallemin maskotu haline geldim." dedi.

Muhtar Zavlak'ın sitem ve eleştiri dolu mesajı şu şekilde: "Saygıdeğer Cumhuriyet Halk Partili yoldaşlarım. 3. Dönem muhtarlığım esnasında hiçbir şekilde bu döneme kadar rencide olduğum, mahalleme verdiğim sözlerimi tutamadığım bir dönem olmamıştı. Bu yaşıma kadar beni tanıyan bütün mahalle halkım ve dostlarımın sevgisini ve saygısını kazanmıştım. Maalesef üzülerek yazıyorum ki, başta Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek , Büyükşehire bağlı ASAT'tan sorumlu ve Kırsal Hizmetlerden sorumlu birim amirleri ayrıca Alanya İlçe Yönetimi ve Cumhuriyet Halk Partisi Alanya encümenine Ötekoy Mahallesi adına vermiş oldukları sözleri ve baştan aşağı yazmış olduğum kişilerin sözlerine inanarak, benim de mahalle halkıma verdiğim sözleri tutamayışımın üzerine resmen mahallemin maskotu haline geldim. Sosyal demokrat insanların sözünün eri olacağına daima inandım. Fakat beni bu yönde hayal kırıklığına uğrattınız. Anladım ki söz verip sözünün eri olmak her yiğidin harcı değilmiş. Yıllarımı verdiğim, kendim ve ailem olarak her zaman saygı duyduğum ve her zaman da saygı duyacağım Cumhuriyet Halk Partisi Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten özür dileyerek beni bu noktaya getiren Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerini kendi vicdanlarının sesine bırakarak Allah'a havale ediyorum." ifadelerini kullandı.