Muratpaşa Belediyesi ’ nde nikah memuru olarak çalışan Ayla Tezcan (58), Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi’nde 4 katlı apartmanın üçüncü katındaki dairesine 2021 yılında kiracı olarak oturmaya başladı. Tek yaşayan Tezcan’ı ev sahibi, tahliye taahhütnamesi hakkını kullanarak evinin boşaltılmasını istedi. Tahliye taahhütnamesi imzalamadığını ileri süren Tezcan, işte olduğu sırada telefondan gelen haberle neye uğradığını şaşırdı. Evine gelen Tezcan, eşyalarını sokakta görünce adeta şoke oldu.

“Ben herhangi bir taahhütname imzalamadım”

Ev sahibinin kentsel dönüşüm kapsamında tahliyesini istediğini ileri süren Tezcan, sözleşme süresinin nisan ayında dolduğunu ve evden çıkmaya hazırlandığını ancak aniden oluşan bu durumun kendisini oldukça şaşırttığını söyledi. Evi kiralarken ya da daha sonraki dönemlerde tahliye taahhütnamesi imzalamadığını savunan Tezcan, imzasının kendisine ait olduğunu ancak başka bir yerden kopyalanarak taahhütnameye yapıştırıldığını iddia etti. Tezcan, “Kiramı düzenli bir şekilde banka yoluyla yatırıyorum. Dün beni avukatlık bürosundan aradılar. Neye uğradığımı şaşırdım. Tahliye etmem gerektiği söylendi. Ben sadece sözleşmeyi imzalamıştım. Benim imzam kullanılmış. Ben 2021 sözleşme imzalıyorum. Tahliye taahhütnamesi kendi el yazısı, benim değil. İmzada da bir şekilde kopyala yapıştır yapılmış. Ben herhangi bir taahhütname imzalamadım. Gerekli itirazımı yapıp Cumhuriyet Savcılığına da kişi ile ilgili suç duyurusunda bulunacağım” dedi.

Tezcan, eşyalarını birilerine vereceğini ve arkadaşlarında kalacağını sözlerine ekledi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)