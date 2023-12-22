Alanya Belediyesi bahar ve yaz döneminde alerjik reaksiyonlara neden olan çam kese böceği (Thaumetopea Pityocampa) ile ilgili yoğun bir mücadele çalışması yürütüyor. Çam kese böceğinin genç evre larvalarının oluştuğu ve kışlık keselerini yaptıkları bu dönemde ekipler tarafından Alanya Belediyesi’nin sorumluluk alanı içerisinde bulunan tüm yeşil alanlarda, yoğun olarak mücadele çalışması gerçekleştiriliyor. Her yıl düzenli olarak yapılan ilaçlama çalışmasında ise kimyasal içerikli bir madde yerine bakterilerden elde edilen insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen bir ilaç kullanılıyor. Bu maddenin böceği zehirleyip öldürmek yerine tokluk hissi yaratarak besin almasını engelleyip bertaraf olmasını sağladığı belirtildi. Ayrıca çam ağaçlarında bu böceklerin yaptıkları keselerin olduğu kısımlar içinde budama çalışması yapılıyor.

MÜDÜR UYAR: CİDDİ BİR MÜCADELE ÇALIŞMASI YÜRÜTÜYORUZ

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, “Özellikle bahar ve yaz aylarında piknik, gezi ve dinlenme aktiviteleri için vatandaşlar yeşil alanları tercih ediyor. Yaz aylarında kızılçam bulunan alanlarda en büyük sıkıntılardan biri çam kese böceğidir. Bu böceklerle temas halinde kişilerde ciddi alerjik reaksiyonlar oluşabiliyor. Bu kapsamda özellikle Kasım ve Aralık dönemlerinde çam kese böceklerinin bertarafıyla ilgili ciddi bir mücadele çalışması yürütüyoruz. Bu aylarda yumurtadan çıkan tırtıllar çam ağaçlarının ibrelerinden beslenerek kendilerine dalların üzerinde kese örerek yuva yapmaktadırlar. Yapılan çalışmalarla böcekler kese örmeden önce müdahale edilerek popülasyonlarının düşürülmesini hedefliyoruz. Ekiplerimiz yeşil alanlarımızda bulunan çam ağaçlarında bu böceklere yönelik olarak ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. Mücadelede çevreye ve insan sağlığına bir zararı olmayan bir ilaç kullanıyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın bahar ve yaz döneminde doğada geçirdikleri zamanı konforlu hale getirmek.” dedi.