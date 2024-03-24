Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, 2014 ve 2019 yıllarındaki seçim zaferlerinden önce olduğu gibi 31 Mart 2024 seçimleri öncesi de Büyük Yürüyüşü gerçekleştirdi. Damlataş bölgesinde Başkan Yücel’e destek olmak isteyen 20 binin üzerinde vatandaş bayraklar, pankartlar ve sloganlar eşliğinde yürüyüşe katıldı. Alanya’nın tüm mahallelerinden vatandaşlar akın akın Başkan Yücel’in büyük yürüyüşüne katıldılar. Başkan Yücel’in arkasında büyük bir coşku içerisinde gerçekleşen yürüyüşe pek çok vatandaş da balkonlarından ve çatılardan katıldı. Atatürk Caddesi boyunca devam eden ve İskele Şelale önüne kadar süren yürüyüş, Alanya tarihinin en büyük yürüyüşlerinden birisi olarak tarihe geçti. Başkan Yücel yol boyu vatandaşların büyük desteği ile halkı selamladı ve vatandaşlardan Başkan Yücel’e meşalelerle destek verdiler.

BAŞKAN YÜCEL: BÜYÜK BİR OY FARKI İLE SEÇİMLERİN GALİBİ BİZ OLACAĞIZ

İskele şelale önünü hınca hınç dolduran vatandaşların alkışları ile sahneye Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi adayları tek tek çağırıldı. Ardından ise sahneye çıkan Başkan Yücel kalabalığa seslendi. ‘Bugün çok muhteşemsin Alanya’ diyerek sözlerine başlayan Başkan Yücel, “Sizlerle; 2014 ve 2019 seçimlerinde bugünkü gibi yan yana yürüdük. Bugüne kadar girdiğim tüm seçimlerde sizin güçlü desteğinizi hep yanımda hissettim. Siz sevginizle, desteğinizle beni Büyük Alanya’nın başkanlığına taşıdınız. İnşallah bu adımların sonu yine zafer olacak. 31 Mart’ta inşallah yine büyük bir oy farkı ile seçimlerin galibi biz olacağız. Şimdiden zaferimiz kutlu olsun.” dedi.



BAŞKAN YÜCEL: ONLARIN ÇİRKİN SİYASET ANLAYIŞI 31 MART SEÇİMLERİNDE YOK OLUP GİDECEKTİR

Alanya’ya; teleferikten, Alaiye Su’ya, güneş enerji santralinden asfalt ve beton fabrikalarına, kültür merkezlerinden macera parkına, belediye hizmet binasından kapalı spor salonlarına, etüt merkezlerinden kreşlere, sosyal alanlardan meydanlara birçok hizmet kazandırdıklarını belirten Başkan Yücel, “Bir ilçe belediyesinin bütçesiyle, Büyükşehir Belediyelerinin yaptığı hizmetlerden daha çok hizmet ürettik. Üreterek tasarruf eden bir belediye olduk. Alanya Belediyesi’nin bir kuruşunu boşa harcamadık. Kendimizi değil, Alanya Belediyesini zenginleştirdik. Belediye mülklerini satmadık, aksine 10 yılda belediyeye 700 yeni mülk kazandırdık. Hayırseverlerle yaptığımız hizmetler üzerinden bizi eleştirenler, töhmet altında bırakmak isteyenler var. Biz, kendimize kazandırmadık, Alanya’ya kazandırdık. Bizim yaptığımız okullar, sağlık ocakları, camiler, aldığımız araçlar bizim değil Alanya halkınındır, bu eserler yıllarca Alanya’mıza hizmet verecektir. Dedikoduyla, iftirayla, algıyla seçim kazanmaya çalışanlar ve onların çirkin siyaset anlayışı 31 Mart Seçimlerinde yok olup gidecektir.” diye konuştu.



BAŞKAN YÜCEL: DUYDUKLARIYLA SİYASET YAPIYORLAR

Başkan Yücel, konuşmasına, “Bazıları da, her konuşmasında belediyenin gelir-gider tablosunu belediye binasına asacağım diyerek, bizi ve çalışanlarımızı itham etmeye çalışıyor. Belediyenin gelir gider bütçesi gizli mi ki asacaksınız? Faaliyet raporlarında var, wep sitemizde var. Bütçe ve denetim komisyonlarında her partiden üye var. Yıl da iki üç kez de Sayıştay tarafından denetleniyoruz. Biz bu kadar şeffaf ve açık iken, bunlar iyi niyetli söylemler değil. Şehrine yabancı olanlar, vatandaşı tanımayanlar belediyecilik anlayışına ve yönetim şekline de ne kadar yabancı olduklarını gösteriyorlar. Biz anlıyoruz ki; şimdiye kadar kendi konfor alanlarından çıkmayanlar, sokağı, çarşıyı bilmeyenler duyduklarıyla siyaset yapıyorlar. Dünya kenti Alanya’yı, 30-40 yıl öncesinin kasaba siyasetiyle, kulaktan dolma bilgilerle, sosyal medyayla, algıyla yönetemezsiniz.” diyerek devam etti.



BAŞKAN YÜCEL: 20 YILDIR BÖYLE KİRLİ SİYASET GÖRMEDİM

Konuşması sık sık alkışlar ve sloganlarla kesilen Başkan Yücel, “Sabah kalktık meydanda başka siyasi partinin bayrakları; sabah kalktık üst geçitlerde başka şehirlerden gelene hoş geldiniz yazmışlar. 20 yıldır siyasetin içerisindeyim, daha böyle bir kirli bir siyaset görmedim. İşte meydanın gerçek sahibi burada.” dedi.



BAŞKAN YÜCEL: HAYATA GEÇİRECEĞİMİZ ÇOK ÖNEMLİ PROJELERİMİZ VAR

Geçen dönem açıklanan 82 projenin 70’ine yakınını gerçekleştirildiklerini belirten Başkan Yücel, “Proje kitapçığımızda olmayan 100’den fazla eser ve hizmeti de Alanya halkımızın hizmetine sunduk. Türkiye’nin en çok göç alan ve en hızlı büyüyen kentlerinin başında yer alan Alanya’da daha yapacağımız çok iş var. Ulaşımdan sağlığa, turizmden kültür sanata, meydanlardan yaylalara kadar Alanya’nın her karışında belediyecilik deneyimimizle hayata geçireceğimiz çok önemli projelerimiz var. Gelecek dönemimizde devletimizin desteğiyle, Antalya Büyükşehir Belediyemiz iş birliğinde Alanya’nın marka değerine değer katacak projelerimizi hayata geçireceğiz.” diye konuştu.



BAŞKAN YÜCEL: PROJEMİZİ ÇOK BEĞENMİŞLER Kİ TÜM ADAY ARKADAŞLAR SEÇİM KİTAPÇIKLARINA KOYMUŞLAR

Başkan Yücel, “Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Hakan Tütüncü de yönetimi devir aldığında; yetki karmaşası ortadan kalkacak, uyumlu çalışarak, sorunlara hızlı ve etkin çözüm bulacağız. Herkes ulaşım, ulaşım diyor. Ulaşım, Büyükşehir’in sorumluluğundaydı, ben de merak ediyorum; bu zamana kadar ulaşımla ilgili neden hiçbir şey yapılmadı? İnşallah, Alanya’nın ulaşım ve trafik problemini de çözen biz olacağız. Üniversitelerle Alanya’nın gelecek 50 yıllık ulaşım planını hazırladık. 2 yıldır üzerinde çalışıyoruz. Atatürk Caddesi düzenlemesi ve hafif raylı sistemin de yer aldığı projemizi meclisimizde de 1 yıl önce açıklamıştık. Tüm aday arkadaşlar da çok beğenmişler, sağ olsunlar seçim kitapçıklarına da koymuşlar. Helali hoş olsun. Antalya’da Hakan Tütüncü diyeceğiz, Alanya’da Adem Murat Yücel diyeceğiz. Ulaşımla Master Planımızı ve tüm projelerimizi hep birlikte hayata geçireceğiz.” dedi.



BAŞKAN YÜCEL: VAAT ETTİKLERİNİ YAPMAYA KALKSALAR HAZİNENİN TÜM KAYNAKLARINI ORTAYA KOYSANIZ YİNE YETMEZ

Başkan Yücel, “Aday arkadaşlara bakıyorum, onu da yapacağız, bunu da yapacağız diyorlar. Vaatler havada uçuşuyor. Vatandaşımız bir şey talep ediyor, daha cümlesi bitmeden tamam yapacağız diyorlar. Vaat ettiklerini yapmaya kalksalar, hazinenin tüm kaynaklarını ortaya koysanız yine yetmez, yine yetmez. Baharın müjdesi olarak havaya, suya, toprağa düşen cemreler, 31 Mart’da “daha güzel bir Alanya’nın müjdecisi” olarak inşallah sandıklara da düşecektir. Şimdi soruyorum sizlere; Rekor bir oyla Cumhur İttifakını sandıklarda patlatmaya hazır mıyız? Maşallah şu coşkuya bak. Şu ihtişama bak. Bu coşku, bu kalabalık, bu heyecan büyük bir zaferin habercisi.” Diyerek sözlerini noktaladı.



ONUR TEMEL: GEMİLER BURADA, MÜRETTEBAT BURADA KAPTANIMIZ ADEM MURAT YÜCEL

Büyük bir alkış alan Başkan Yücel’in konuşmasının ardından söz alan MHP Antalya İl Başkanı Onur Temel, “Siz 3 hilale âşıksınız biz de sizlere aşığız. Son haftaya girerken; işitmeyen kulaklara, görmeyen gözlere, idrak edemeyen akıllara sesleniyorum. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Alanya’mızda bir tane adayı vardır o da Adem Murat Yücel’dir. Aynı şekilde Antalya Büyükşehir Belediyesinde de bir tek adayımız vardır, o da Hakan Tütüncü’dür. Alanya İskelesinden sesleniyorum. Gemiler burada, mürettebat burada, kaptanımız Adem Murat Yücel’le zafere gidiyoruz.” dedi.



ALİ ÇETİN: BAŞKAN YÜCEL 20 YILDIR YAŞADIĞI HİZMET AŞKINI BİZLERE HİSSETTİRDİ

AK Parti Alanya İl Başkanı Ali Çetin ise konuşmasında, “Çok muhteşem, çok güzel görünüyorsunuz. Kutlu yürüyüşte bizimle olduğunuz için şükranlarımızı sunuyoruz. Rabbime hamdolsun güzel hizmetler yaptık ve bu hizmetlere devam edeceğiz. Alanya ve Antalya’ya altın çağı yaşatmaya geliyoruz. Eksik projeleri tamamlamaya, yeni projeler üretmeye geliyoruz. Büyükşehir 5 yıldır Alanya’da bir şey yaptı mı? Temel attı mı? Burayı gördü mü? Peki, geldi mi? Geçen hafta seçim zamanı geldi. 19 ilçe adayımız ve Büyükşehir adayımız azimli, kararlı, hizmet aşkıyla yanıp tutuşuyor. Adem Başkan az önce bizlere heyecanını, sevdasını 20 yıldır yaşadığı hizmet aşkını bizlere hissettirdi. İnşallah 31 Mart akşamı Adem Murat Yücel ve Hakan Tütüncü ile altın çağı başlatacağız. Bu süreçte helal oylarınıza talip olduk. Helal oylarınızla kazanacağımızdan şüphemiz yok.” dedi.

ABDURRAHMAN BAŞKAN: BU KORSAN ADAYLARA KENDİLİKLERİNİ BEĞENMİŞLERE İNAT ADEM MURAT YÜCEL’İ SEÇECEĞİZ!

Büyük mitingin son konuşmasını gerçekleştiren MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, “Ne güzelsin sen Alanya. Alanya bir şehir midir bence bir şehir değil. Alanya ancak sevdadır sevda. Bu sevdayı ancak yürütecek olan Adem Murat Yücel, Antalya da Hakan Tütüncü’dür. 31 Mart’ta iki Antalya sevdalısına kazandırıyor, sandıkları patlatıyoruz. Hedef kızıl elma, turan diyorduk, şimdi hedefimiz iki Türkiye sevdalısı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli ile turan yolunu aştı. Alanya burçlarında 3 hilal dalgalanıyor, bundan sonra da 3 hilal dalgalanacak. Bu korsan adaylara kendilerini beğenmişlere inat Adem Murat Yücel’i seçeceğiz.” dedi.