İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, bugün ‘Değişim Yürüyüşü’ adını verdiği bir yürüyüş ve sonrasında miting gerçekleştirdi. Damlataş 100. Yıl Atatürk Parkı’ndan başlayıp İskele Şelale önünde sona eren yürüyüşün ardından Şahin, alandaki destekçilerine hitap etti. Meclis üyesi adayları ile sahneye çıkan Şahin, yürüyüş ve mitingde aradığını bulamadı. Günler öncesinden ilan edilen, sosyal medya paylaşımları, reklamlar, SMS, seçim aracı anonsları ile duyurusu yapılan yürüyüş ve mitinge katılımın az olduğu gözlendi. Şahin’in konuşma yaptığı sırada alanın üzerinden çekilen fotoğraflar hüsranın boyutunu gözler önüne serdi. Gerek videolar, gerekse fotoğraflarda mitinge 2 bin civarı kişinin katıldığı gözlendi. Adaylığı kesinleştiği günden bu yana hep aynı konuşmayı yapan ve propagandasını mevcut yönetim eleştirisi üzerine kuran Şahin’in konuşması da alanda toplananları heyecanlandırmadı.

Büyükşehir Adayı Alanya’da Şahin’siz Çalıştı

Ayrıca daha önce seçim ofisi açılışında konuşturulmadığı için tepki göstererek alanı terk eden İYİ Parti Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Nesrin Ünal da bugünkü mitinge katılmadı. Nezakatsizliğe uğrayan Ünal, önceki gün Alanya’da yaptığı seçim çalışmasında da Şahin ile değil sadece İlçe Başkanı Hilmi Er ile ziyaretlerde bulunmuştu.