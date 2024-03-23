Sağlık Bakanlığı ’ nın önerisiyle Alanya’ya Onkoloji Hastanesi yapılması için mevcut eğitim araştırma hastanesi yanındaki yaklaşık 30 dönümlük alan Alanya Belediyesi ardından Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı’nda sağlık alanına dönüştürüldü. CHP’li isimlerinde evet oyu vererek sadece birkaç itiraz sonucu büyük bir oy çokluğu ile her iki meclisten geçen karar ile arazi sağlık alanı olmuş ve Alanya’nın büyük bir ihtiyacı olan Onkoloji Hastanesi ile ilgili çok önemli bir adım atılmıştı.

CHP’li Meclis üyelerinin bile desteklediği plan değişikliğine rağmen CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik’in o bölgeye Kent Park yapacağını vaat etmesi kafaları karıştırdı. Onkoloji Hastanesi’nin mevcut Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bağlı ve yakın olmasının sağlık hizmetlerinin aksamaması için çok önemli olduğu defalarca vurgulanmasına rağmen, üstelik kendi meclis üyelerinin de onayıyla sağlık alanı olan bölgeye hastane değil de park yapacağını belirten Özçelik’in projesi kamuoyunun kafasını karıştırdı.

BAŞKAN YÜCEL: ONKOLOJİ HASTANESİNİN BÜTÜN PLANLARI PROJELERİ YAPILDI

Katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili konuşan Başkan Yücel, “Devlet Hastanesi’nin karşısına park yapacağız diyorlar. Şu an da devlet hastanesine günde 6 binle 8 bin kişi geliyor, hizmet alıyor. Hem Antalya Büyükşehir Belediyesi hem de Alanya Belediyesi’nde sadece bir tane itirazla oy birliğiyle onaylıyorsunuz. Sonra aynı partiden seçim kampanyasında ben buraya park yapacağım diyorsun vatandaşa hoş görünmek için. Allah aşkına Onkoloji Hastanesi’nin bütün projeleri çizildi, planları yapıldı, tapu tescilleri yapılıyor ama park yapacağız diyorlar. Biz hastaneyi genişletmek için orayı yapıyor, önce sağlık diyoruz. Sağlık olmadan ben parkı ne yapacağım. Aynı şekilde arıtmayı kaldırıp park yapacağız diyorlar. Yine aynı parti Büyükşehir’de 5 yıl da nerede bir arıtma yaptınız bırakın yeni arıtmayı mevcut arıtmaya ilave ne yaptınız? Bir sorarlar insana. Bizim aklımızla oynamasınlar lütfen rica ediyorum.”