İşçisinin hak ve hukukunu koruyan, işçinin alın teri kurumadan maaşlarını ödeyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, işçisine müjdeli haberi verdi. Başkan Yücel, belediye işçilerinin maaşlarına yüzde 82 oranında zam yaptı. Başkan Yücel, Ağustos ayında da enflasyon rakamlarına göre işçilerin maaşlarına yeniden bir düzenleme yapma sözü verdi. İşçilere maaş zammını mesaj yoluyla ileten Başkan Yücel, “Kıymetli mesai arkadaşlarım, düzenlemiş olduğumuz yeni maaş oranlarımızda yüzde 82 oranında zam yaptık. Yeni maaşlarınızın hayırlı olmasını diliyorum. Değerli aileleriniz ile güzel günlerde harcamanızı temenni ediyorum. Enflasyon farkını gözeterek maddi zarar görmemeniz adına Haziran ayında yeniden düzenleme yapacağız. İyi çalışmalar dilerim” dedi.

Başkan Yücel’in bu kararı işçileri mutlu ederken, işçiler ise Başkan Yücel’e sosyal medya hesaplarından teşekkür mesajı yayınlıyor.

KAYNAK: Alanya Postası