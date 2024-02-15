İlçe bünyesinde kurumlar tarafından yapılan çalışmaların gündeme alındığı toplantıda Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kaymakam Ürkmezer ve katılımcılara bir önceki dönemde alınan kararlarla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Daha sonra gündem maddelerinin konuşulduğu toplantıda ilçemizde çocuklara yönelik işlenen suçlar, şiddet olayları, çocukların eğitim durumları, öğrencilerin taşıma-servis ve trafik güvenliği sorunları, öğrencilerin çevre ve gıda güvenliği konuları hakkında Kaymakam Ürkmezer ve katılımcılar arasında fikir alışverişinde bulunularak kararlar alındı.



Toplantı Milli Eğitim Müdürlüğü, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Alanya Jandarma Komutanlığı, Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün yaptıkları çalışmalarla ilgili verilerin değerlendirilmesiyle sona erdi.