Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, gelenekselleşen kültür gezisi etkinliği kapsamında Alanya’da kırsal ve merkezde görev yapan muhtarlarla birlikte bu yıl Osmanlı İmparatorluğu’nun yüzyıllarca hakimiyetinde olan Sırbistan’a gitti. Sırbistan heyetinde Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, TAV Gazipaşa İşletme Koordinatörü Ömer Sözener, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Alanya Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Yüksel, Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Alanya Avokadocular Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferit Kesen, Başkan yardımcıları, müdürler ve muhtarlar yer aldı.

Başkan Yücel, daha önceki yıllarda da Makedonya’ya kültür turu düzenlemişti. Geçtiğimiz Mart ayı için planlanan ancak deprem nedeniyle ertelenen Sırbistan kültür turunda heyet, Osmanlı eserlerinin yanısıra tarihi yerleri ve müzeleri ziyaret etti.

OSMANLI ESERLERİ VE TARİHİ MEKANLAR GÖRÜLDÜ

Alanyalı heyet kültür gezisinin ilk gününde birçok tarihi mekanı ziyaret etti. Birim müdürleri ve başkan yardımcılarının da yer aldığı Alanya heyeti, Kanuni Sultan Süleyman tarafından fethedilen Belgrad’da Osmanlı eseri olan Kalemegdan (Kale Meydanı), Mora Fatihi Damat Ali Paşa Türbesi, Mehmet Paşa (Sokullu Mehmet Pasa) Çeşmesi, Belgrad galibi heykeli, Fikirbayir, Stambol (İstanbul) Kapısı, Askeri Müze, Nebojsa Kulesi, Sava ve Tuna nehirlerinin birleştiği nokta, Bayraklı Camii, meşhur kafe ve dükkanlarıyla ünlü Knez Mihalijova Sokağı, Skadarlija Sokağı, St.Sava Kilisesi ve Cumhuriyet Meydanı’nı ziyaret etti.

BÜYÜKELÇİ HAMİ AKSOY’A ZİYARET

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Sırbistan kültür gezisi kapsamında Belgrad Türkiye Büyükelçisi Hami Aksoy’u makamında ziyaret etti. Başkan Yücel’e ziyaretinde Alanya Belediyesi Başkan Yardımcıları Tunahan Kasapoğlu, Fevzi Alaettinoğlu, Alanya Muhtarlar Derneği Başkanı ve İsbatlı Mahalle Muhtarı Hasan Yüksel ile Payallar Mahalle Muhtarı Ali Öztürk eşlik etti.

Heyet, Büyükelçi Aksoy ile iki ülke arasındaki ekonomik unsurlar, Belgrad-Alanya arası turizm ve ulaşım konularında istişarelerde bulundu. Ziyarette ayrıca, Novi Sad ile önümüzdeki günlerde imzalanması planlanan kardeş şehir anlaşmasının detayları da konuşuldu.

Başkan Yücel, kendilerini ağırlayan Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy’a teşekkür etti ve çeşitli hediyeler takdim etti.

BELGRAD’DA TURİZM ZİRVESİ

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, TAV Gazipaşa İşletme Koordinatörü Ömer Sözener ve Barcino Tours'un sahibi Vladimir Bogicevic, Sırp turistleri Alanya turizmine kazandırmak için fikir alışverişi yaptılar. Vladimir Bogicevic gelecek yıl Sırbistan’dan Alanya’ya yolcu getireceği sözünü verirken Başkan Yücel, Alanya turizminin gelişmesi için ellerinden geleni yapacağını vurguladı.

TESLA MÜZESİNDE İCATLAR TEST EDİLDİ

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kültür turunun 2’nci gününde muhtarlarla birlikte ilk olarak Nicola Tesla Müzesi’ni ziyaret etti. Burada mucit Tesla’nın hayatıyla ilgili kısa bir video izleyen heyet, ardından alternatif akım elektrik kaynağı sistemine ve mühendisliğe verdiği katkılarla tanınan Tesla’nın buluşlarını inceledi. Ayrıca heyet, çalışan birçok icadı da test etme fırsatı yakaladı.

Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Tesla Müzesi’ni ziyaret eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve muhtarları ziyaret etti. Heyete “hoş geldiniz “diyen Büyükelçi Aksoy, ziyaretin ardından Başkan Yücel ve muhtarlarla birlikte Türk Bayrağı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Heyet müzenin ardından Belgrad şehrinin radyo ve televizyon vericisi olan Avala Kulesi’ne giderek kültür turunu tamamladı.

DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Başkan Yardımcıları ve müdürlerle beraber konaklanan otelin konferans salonunda 4 günlük kültür gezisinin değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi. Belgrad şehrinde işleyişten, temizliğe, tarihi restorasyonlardan, park bahçelerin düzen ve tertibine, hem yaya hem de trafik düzeni ve ulaşım sistemine kadar incelemelerde bulunan ekip, deneyimlerini Başkan Yücel ile paylaştı.

BAŞKAN YÜCEL’DEN MUHTARLARA UÇAKTA KUTLAMA

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yurda dönüş için uçak ile yola çıkan muhtarlara bir de sürpriz gerçekleştirdi. Uçağın kalkışından belli bir süre sonra Belediye Başkanı Adem Murat Yücel anons yaparak muhtarların ‘Muhtarlar Günü’nü kutladı. Alkışlarla karşılık veren muhtarlar hem kutlama hem de kültür turu için Başkan Yücel’e teşekkürlerini iletti.

YÜCEL: “KATILIMLARI İÇİN MUHTARLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM”

Kültür turunun ardından bir değerlendirme yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; “Muhtarlarımızla daha önce Makedonya’ya gitmiştik. Geleneksel hale getirdiğimiz kültür turumuzda bu yıl atalarımızın yıllarca yurt edindiği Sırbistan’ı ziyaret ettik. Yaklaşık 400 yıla yakın ecdadımızın hakimiyet kurduğu bu diyarlarda muhtarlarımız kültürel, tarihsel ve günlük yaşama dair birçok unsuru deneyimleme fırsatı yakaladı. Katılan bütün muhtarlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Sırbistan kültür gezisinin kişisel gelişim açısından kendilerine çok şey kattıklarını belirten muhtarlar, turdan büyük bir memnuniyet duyduklarını söyleyerek Başkan Yücel’e teşekkür etti.