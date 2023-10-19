Alanya'da daire kiralamak için sırada bekleyen kiracıların yüzü gülmeye başladı. Ev sahipleri ise daireleri kiralayamadıkları için fiyatları her geçen gün düşürmeye başladı. Pandemi ve enflasyonun yüksek seyrettiği dönemde dairesini kiralamak için kiracıya daireyi adeta mülakat ile kiralama yapan ev sahiplerinin bugünlerde gözleri yaşlı. Alanya'da kiralık daire sayısı her geçen gün artmakla kalmıyor aynı zamanda ev sahipleri kiracı bulmak için fiyat kırıyor. Alanya'da bir emlak çalışanının paylaştığı bilgiler ise durumu kanıtlar nitelikte. Paylaşımda, sadece Alanya Kestel Mahallesinde geçen hafta portföyünde 40 daire bulunduğunu iddia eden emlak çalışanı bu hafta itibariyle portföyündeki kiralık daire sayısının 150'ye ulaştığını iddia etti. Aynı çalışan kira fiyatlarının düştüğünü ve yabancıya kira ve satış döneminin bittiğini kaydetti.

