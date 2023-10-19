Kestelli Toprak Dede lakaplı Ziya Görgün vefat etti. Cenazesi Cuma günü (yarın) saat 11’de Kestel Mahallesi'nde bulunan Hanönü mezarlığına defin edilecek. Toprak Dede, Alanya'da 50 yıldır tropikal meyve üreten bir çiftçi olarak nam salmıştı.