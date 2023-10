Alanya’da Kasaplar ve Et Üreticilerini bir arada bulunduran Alanya Kasaplar ve Üreticiler Derneği, yapılan toplantı sonrasında yeni yönetim kurulunu seçerek faaliyetlere başladı. Gerçekleşen seçim sonrasında Alanya Kasaplar ve Üreticiler Derneği başkanlığı görevine getirilen Alanya’nın başarılı iş insanlarından Alaiye kasabı işletme sahibi Selman Arıkan, konuyla ilgili kısa bir açıklama yaparak, ”Vizyon sahibi yönetim ve daha kazançlı bir sistem kurmak için el birliği ile çalışmalara başladık” dedi.

VİZYON SAHİBİ VE ŞEFAF YÖNETİM ANLAYIŞI İLE YOLA ÇIKTIK

Başkan Arıkan açıklamasının devamında şunları kaydetti; ” Derneğimizin amacı Alanya’daki et üretimi ve et ürünlerinin ticareti ile ilgili sektörde yaşanan sıkıntıları gidermek ve derneğimize kayıtlı üyelerimizin daha fazla kazanç elde etmelerini sağlamaktır. Bunların yanında gerek maliyetlerin aşağı çekilmesi gerekse satılan ürünlerin marka değerlerinin artırılması için birçok projemiz hazır. Kaliteli ve bilinçli üretim anlayışıyla eğitim, sergi, gezi ve toplantı gibi etkinliklere ağırlık vereceğiz. Dernek olarak sadece ekonomik projeler değil, sosyal sorumluluk projelerinide hayata geçirerek herkese ve her gönülle dokunmaya çalışacağız. Tüm üyelerimizin hayat standartlarını geliştirmek ve daha refah bir hayat sürmelerini sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasında. Sonuç olarak vizyon sahibi ve şeffaf yönetim anlayışı ile tüm Alanya’daki esnaflarımıza hizmet vermeye çalışacağız. Rabbim çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmesin. Bizlere desteklerini esirgemeyen herkesi sevgi ve saygı ile selamlıyorum.’’ diye konuştu.