Türkiye, son yıllarda yerli ve milli teknolojilerde kaydettiği devasa ilerlemeyi, milli muharip uçağı KAAN ile uluslararası arenada taçlandırdı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin savunma sanayii tarihindeki en büyük ihracat sözleşmelerinden birine imza atıldığını duyurdu: Endonezya'ya 48 adet KAAN savaş uçağı satılacak.

Endonezya ile Stratejik Ortaklık ve Rekor İhracat

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, dost ve kardeş Endonezya ile imzalanan anlaşma çerçevesinde 48 adet KAAN'ın Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edileceğini belirtti. Bu anlaşmanın, KAAN'ın üretiminde Endonezya'nın yerel kabiliyetlerinden de yararlanılmasını öngördüğünü vurgulayan Erdoğan, "Yerli ve millî savunma sanayimizin kaydettiği gelişmeyi ve ulaştığı noktayı gözler önüne seren bu anlaşmanın Türkiye ve Endonezya için hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan, anlaşmanın imzalanmasında büyük pay sahibi olan Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'ya da selam ve teşekkürlerini iletti.

Savunma Sanayii Başkanlığı ve TUSAŞ başta olmak üzere, KAAN'ın üretiminde ve Türkiye tarihinin bu rekor ihracat sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen tüm kuruluşları tebrik eden Cumhurbaşkanı, savunma sanayisinin daha da güçlenmesi adına verdikleri ve verecekleri kararlı desteğin altını çizdi.

Anlaşmanın Temeli Nisan Ayında Atıldı

Türkiye ile Endonezya arasındaki bu stratejik iş birliğinin temelleri, Nisan ayında Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun Türkiye ziyareti sırasında atılmıştı. Subianto, bu ziyarette KAAN Milli Muharip Uçak projesine katılma arzusunu ve Türk savunma sanayiinden faydalanma isteğini açıkça dile getirmişti. Bu ilgi, aylar süren yoğun görüşmelerin ardından nihai anlaşmaya giden yolu açtı.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen Indo Defence 2025 Fuarı'nda resmiyet kazanan bu anlaşma, yaklaşık 10 milyar dolarlık bir ekonomik hacim oluşturuyor ve önümüzdeki 10 yıl boyunca devam edecek bir iş birliğini öngörüyor. Bu sözleşme, Türk savunma sanayii ihracatında tarihi bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti.

KAAN'ın Üstün Özellikleri

Türkiye'nin savunma sanayiinde çığır açan projelerinden biri olan Milli Muharip Uçak KAAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından geliştirilen 5. nesil bir savaş uçağıdır. KAAN, hem fiziksel özellikleriyle hem de teknolojik kabiliyetleriyle Türkiye'yi dünyada beşinci nesil savaş uçağı üretebilen sınırlı sayıdaki ülkeler arasına taşıdı. TUSAŞ'ın yüksek hayatta kalma kabiliyetine sahip, güçlü ve atik platformu KAAN, sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçı olarak öne çıkıyor. Geliştirme sürecinde en gelişmiş mühendislik araç ve yöntemleri kullanılarak aerodinamik geometrisi en iyileştirilen KAAN, Türkiye'nin savunma kapasitesini bir üst seviyeye taşıyor.