Suriye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi SyrianAir, 2011'de başlayan iç savaş ve uluslararası yaptırımlar nedeniyle kesintiye uğrayan Şam-İstanbul seferlerine tam 12 yıl aradan sonra yeniden start verdi. Bu önemli gelişme, iki ülke arasındaki hava ulaşımında yeni bir dönemin kapılarını araladı.

SyrianAir uçuşları, Şam Uluslararası Havalimanı'ndan İGA İstanbul Havalimanı'na haftanın beş günü; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri gerçekleştirilecek.

İGA İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen ilk karşılama töreninde konuşan İGA İstanbul Havalimanı Ticaret Direktörü Fırat Ocak, duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ocak, "Haftada 5 gün düzenlenecek Şam-İstanbul seferleri ile iki ülke arasındaki hava ulaşımı yeniden güçlenirken, İGA İstanbul Havalimanı olarak uluslararası yolcularımıza daha geniş bir uçuş ağı sunmanın gururunu yaşıyoruz" dedi. Bu uçuşun sadece yeni bir rotanın başlangıcı olmadığını, aynı zamanda yeniden kurulan bağların, büyüyen ortaklıkların ve paylaşılan fırsatların bir sembolü olduğunu belirten Ocak, SyrianAir'in bu yılki 6. yeni havayolu partneri olarak İGA ailesine katıldığını ve bölgesel hareketliliği artırmasını umduğunu ekledi.

2011'deki iç savaş ve yaptırımlar nedeniyle faaliyetlerini büyük ölçüde durdurmak zorunda kalan SyrianAir, toparlanma sürecine girmişti. Şirket, Aralık 2024'te iç hat uçuşlarına, Ocak 2025'te ise uluslararası uçuşlarına yeniden başlamıştı. İstanbul seferleri, SyrianAir'in uluslararası operasyonlarını güçlendirme yolundaki kritik adımlarından biri olarak öne çıkıyor.