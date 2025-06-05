Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ülke genelinde başlayan trafik yoğunluğuna karşı alınan önlemler kapsamında, Alanya'yı da etkileyen kritik güzergahlarda kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlara yönelik seyir kısıtlaması uygulaması başladı. Vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram yolculuğu yapabilmeleri, trafik sıkışıklığının en aza indirilmesi ve olası kural ihlallerinin önlenmesi amacıyla getirilen bu düzenleme, Alanya'dan ve Alanya'ya doğru hareket eden sürücüleri de yakından ilgilendiriyor.

Uygulama Devam Ediyor:

4 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 16.00'da başlayan kısıtlama, 6 Haziran 2025 Cuma günü saat 11.00'e kadar devam edecek.

Alanya ve Çevresini İlgilendiren Kısıtlı Güzergahlar:

Antalya İstikameti (Alanya'ya Geliş ve Gidişleri Etkileyen Başlıca Yollar):

D-650 Karayolu: Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Burdur ili katılımlarından itibaren.

D-200 Karayolu: Ankara ilinden Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine kadar.

D-260 Karayolu: Eskişehir ili Sivrihisar ilçesinden Afyonkarahisar iline kadar.

D-300 Karayolu: Afyonkarahisar, Isparta ili katılımlarından itibaren.

Yukarıda belirtilen güzergahlarda, yasak süresince kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler de dahil olmak üzere seyretmesine izin verilmiyor. Bu tedbirin bayram trafiğindeki akıcılığı artırması ve güvenliği sağlaması hedefleniyor.

Kimler Muaf?

Ancak, tedarik zincirinde aksaklık yaşanmaması adına bazı ürünleri taşıyan araçlar bu kısıtlamadan muaf tutuldu. Yaş sebze/meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta/süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt ürünlerini taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtlara istisnai olarak seyir izni veriliyor. Bu araçların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde seyretmelerine müsaade ediliyor.