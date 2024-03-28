Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, Alanya Yabancılar Meclisi’nin Organizasyonu, Alanya’da faaliyet gösteren yerleşik yabancı topluluklarının iştiraki ile Keyfi Ala Restoran’da Yeni Alanyalılar olarak nitelendirilen Alanya’daki yerleşik yabancılarla bir araya geldi. Programa AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Anavatan Partisi Alanya İlçe Başkanı Ramazan Durdu Söyler ile yaklaşık 300 Yeni Alanyalı katıldı. Programda konuşan Başkan Yücel, “Tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan, farklı dillerin, dinlerin, renklerin bugün de bir arada yaşamaya devam ettiği kadim şehrin sakini Yeni Alanyalılar. Alanya için göreve geldiğimiz ilk günden bu yana canla başla çalıştık. Ayırmadan ayrıştırmadan, herkesi kucaklayan yönetim anlayışımızla yeni dönemde de 10 yıldır olduğu gibi hizmet etmeye devam edeceğiz. Alanya sizlerle çok güzel, sizlerle çok renkli. Umuyoruz ki hep öyle kalmaya da devam edecek. Beni davet ettiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Yerleşik yabancılar da Başkan Yücel’e yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, kent genelindeki çalışmalarını beğendiklerini ve desteklediklerini söylediler. Başkan Yücel ile bol bol fotoğraf çektiren Yeni Alanyalılar, yeni dönemin kapısını açacak 31 Mart seçimlerinde Başkan Yücel’e başarılar dilediler.

Editör: Can KISA