Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Seçmen İletişim Merkezi hem dernek ve STK’lar hem de mahallelerden gelen vatandaşlarla dolup taşıyor. Her akşam kalabalık gruplar halinde seçim ofisini ziyaret eden vatandaşlar; meşaleler, sloganlar ve pankartlar eşliğinde Başkan Yücel sevgilerini haykırıyorlar.

HATAYLILAR BAŞKAN YÜCEL DEDİ

Alanya Hataylılar Derneği Başkanı Abdullah Alkan ve Hataylı vatandaşlar büyük bir kalabalık grupla seçim ofisine gelerek Başkan Yücel’e destek verdiler. Davullu zurnalı coşkulu bir kalabalıkla seçim ofisine gelen Hataylılar, 31 Mart’ta Başkan Yücel ile ‘yola devam’ diyeceklerini belirttiler. Vatandaşları tek tek karşılayan Başkan Yücel, “Ayırmadan, ayrıştırmadan Alanya’mız için çalışmaya üretmeye devam edeceğiz. Hemşehri derneklerimizle 10 yıldır uyum içerisinde çalışıyoruz. Yeni dönemde de birlikte Alanya’mız için yapacak daha çok işimiz var” dedi. Hataylılar Dernek Başkanı Abdullah Alkan da Başkan Yücel’e ilgi ve alakaları için teşekkür etti.

ALKOD’DAN BAŞKAN YÜCEL’E ZİYARET

Alanya Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği (ALKOD) Başkanı Ömer Göker ve Yönetimi de Başkan Yücel’i seçim ofisinde ziyaret ederek, seçimlerde başarılar dilediler. Göker, Başkan Yücel’e Alanya’ya kattığı değerler için teşekkür etti.

OBA’NIN KARARI BELLİ

Seçim ofisi mahallelerden gelen vatandaşlarla da dolup taşıyor. Her gün mahallelerden akın akın gelen vatandaşlar adeta seçim zaferi kazanılmış havasında büyük bir çoşku ile Başkan Yücel’i yeni dönemde Belediye Başkanı olarak görmek istediklerini söylüyorlar. Oba Seçim Ofisinde toplanan binin üzerinde vatandaş konvoy halinde meşaleler ve sloganlarla merkez seçim ofisinde Başkan Yücel’i ziyaret ettiler. Başkan Yücel’i 2014 ve 2019’daki gibi büyük bir oyla destekleyeceklerini belirten Obalı vatandaşlar, Oba’ya kazandırdığı projeler ve hizmetler için de teşekkür ettiler. Başkan Yücel de Oba bölgesi için yeni dönemde de çok önemli projeleri olduğunu belirterek destekleri için teşekkür etti.