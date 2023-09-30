Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel bugün düzenlenen MHP Antalya İl Başkanlığı 14’üncü Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Saat 12.00’de Mimar Sinan Kongre Salonu’nda başlayan kongrede mevcut MHP Antalya İl Başkanı Onur Temel tekrar göreve seçildi. Kongreye Alanya’dan MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in de bulunduğu 82 kongre üyesi katıldı.

Kongrede oyunu kullanan Başkan Yücel, tekrar il başkanlığı görevine seçilen Temel’e görevinde başarılar diledi. Yücel, “Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Edip Semih Yalçın’ın teşrifleri, Antalya milletvekillerimiz Abdurrahman Başkan, Hilmi Durgun, diğer illerden gelen misafir milletvekillerimiz, MYK üyelerimiz, Ak Parti milletvekillerimiz, il ve ilçe başkanlarımız, delegelerimiz ve protokol üyelerimizin katılımlarıyla, 14. Olağan İl Kongremizi gerçekleştirdik. Güven tazeleyen İl Başkanımız Onur Temel ve yönetim kurulu üyelerimizi tebrik ediyor, kutlu davamıza hizmet yolunda her birine tek tek muvaffakiyetler diliyorum” dedi.