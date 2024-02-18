Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel ekibiyle birlikte Damlataş bölgesindeydi. Başkan Yücel, 7’den 77’ye güneşli Pazar gününü değerlendiren vatandaşlarla buluştu. Başkan Yücel’e MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül ve Belediye Meclis Üyeleri eşlik etti.

VATANDAŞLARI DİNLEDİ GENÇLERLE MASA TENİSİ OYNADI

Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, Pazar gününü Damlataş bölgesinde değerlendiren vatandaşlarla hem sohbet etti hem de taleplerini dinledi. Gençlerin de isteklerini dinleyen Başkan Yücel, onlarla masa tenisi oynadı. Parklardaki çocuklarla eğlenen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, onlara da çeşitli oyuncaklar hediye etti.

YÜCEL: “BU SEVGİNİN, BU HÜRMETİN, BU HİZMETİN DAHASI VAR”

Damlataş’ta vatandaşlarla buluşan Başkan Yücel yaptığı açıklamada; “Bugün Damlataş bölgemizde güneşin ve Pazar gününün keyfini çıkaran vatandaşlarımızla bir araya geldik. 7'den 77'ye hemşehrilerimizle kucaklaştık, hasbihal ettik. Çocuklarımızla eğlendik, gençlerimizle masa tenisi oynadık. Bizleri samimiyetle karşılayan bütün vatandaşlarımıza güzel dilekleri ve destekleri için şükranlarımı sunarım. Alanya’mıza bu sevginin, bu hürmetin, bu hizmetin dahası var.” dedi.