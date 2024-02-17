Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Başkanlığı Seçmen İletişim Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. Binlerce vatandaşın katıldığı açılışta konuşan Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, “Alanya’da daha yapılacak çok mega proje, daha güzelleşecek çok mahalle, daha yeşerecek çok park, daha kazandıracak çok üretim tesisi, daha gidilecek çok yol var. Alanya’da daha büyüyecek çok çocuk, daha gelişecek çok genç, daha mutlu olacak çok kadın, daha kazanacak çok esnaf, daha rahat yaşayacak çok hemşerim var. İşte bu yüzden; Bu enerjinin dahası var, bu sevginin dahası var, bu işin dahası var, bu hizmetin dahası var, Alanya’nın dahası var diyoruz.” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Başkanlığı Seçmen İletişim Merkezi’nin açılışı Saray Mahallesi Salı Pazarı karşısında büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Programa; Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, önceki dönem Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, MHP MYK Üyesi Hüseyin Yıldız, AK Parti MKYK Üyesi Kuddusi Müftüoğlu, MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, MHP Antalya İl Başkanı Onur Temel, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, BBP Alanya İlçe Başkanı Mehmet Uğur, Anadolu Birlik Partisi Alanya İlçe Başkanı Şükrü Güneri, Ülkü Ocakları Antalya İl Başkanı Ferhat Aksoy, siyasi partilerin kadın ve gençlik kolları başkanları ile yönetimleri, siyasi partilerin yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşları ile oda ve dernek başkanları, belediye meclis üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı.

ONUR TEMEL: ADEM BAŞKAN’A ALANYA’DA RAKİP YETER Mİ?

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını MHP Antalya İl Başkanı Onur Temel gerçekleştirdi. Yerelde başarının millet nezdinde başarı olduğunu belirten Temel, “Yıllarca teşkilatı tozu yutmuş bir il başkanı olarak belirtmek isterim ki; seçim ofisleri, seçim dönemlerinde parti teşkilat binalarının interaktif bir uzantısıdır. İnsanlara temas etmenin durakları işte bu seçim ofisleridir. Kıymetli Genel Başkanımız Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin de söylediği gibi yerelde başarı bilhassa millet nezdinde başarıdır. Bu anlamda geride bıraktığımız Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri de gösterdi ki; Cumhur İttifakı girdiği tüm seçimlerden başarı ile çıkmakta ve önümüzdeki mahalli idareler seçimlerinde de millet nezdinde başarı ile çıkacağı şüphesiz görünüyor. Alanya toplumsal ve ekonomik anlamda güçlü bir kent olup bu başarıdan nasibini aldı. Güçlü ve vizyoner belediyecilik anlayışı, Alanya içinden adeta yeni bir Alanya daha doğurdu ki zaten temennimiz bu büyüme ve doğru yönetimin önümüzdeki süreçte de devam etmesi. Ben inanıyorum ki bu süreçte hem Alanya’mız hem de Türkiye kazanacaktır. Olgun akıl, ateşli çaba, geniş ufuk; Adem Başkan’a Alanya’da rakip yeter mi?” dedi.

HİLMİ DURGUN: ANTALYA’YI VE ALANYA’YI ŞAHA KALDIRACAĞIZ

İl Başkanı Onur Temel’in ardından MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun vatandaşlara seslendi. Durgun, “Ben bu seçimi sadece bir yerel seçim; belediye başkanı, meclis üyesi, muhtar ya da aza seçiminden öte, 2023’te gerçekleştirdiğimiz hem Milletvekilliği hem Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin tamamlayıcı unsuru olarak nitelendiriyorum. Kararlı yürütme, güçlü yasama, uyumlu belediye diyoruz. Son 10 yıldır Selçuklu’nun başkentinde, Antalya’nın gözbebeği Alanya’da yaptığı eserlerle, hizmetlerle Alanya’daki hemşerilerimize yaptığı ev sahipliği ile gelen misafirlerimize ilimizin en değerli ilçelerinden biri olan Alanya’da göstermiş olan hizmetle, layıkıyla bu işi yaptığına inandığımız kıymetli başkanımız Adem Murat Yücel ile 31 Mart gecesi sizlerin desteği ile hep birlikte zafere ulaşacağız. Antalya Büyükşehrimizde de 5 yıl boyunca boş geçen yılları, aradaki açığı kapatmak adına kendisini ispat etmiş, yaptığı hizmetle, eserler ile mücadelesi ile gönüllere taht kurmuş Hakan Tütüncü’yü Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçecek, tam uyumlu bir belediye ile Antalya’yı ve Alanya’yı şaha kaldıracağız.” şeklinde konuştu.

BAŞKAN YÜCEL: BİZ KAZANDIKÇA ALANYA’MIZ KAZANACAK

Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, alanı dolduran vatandaşların alkışları ve tezahüratları ile sahneye çıktı. Vatandaşları selamlayan Başkan Yücel konuşmasına, “20 yıllık tecrübe ve belediye başkanı olduğum ilk günkü heyecanla, aynı çalışma azmiyle karşınızdayım.” diyerek başladı. Başkan Yücel, “Memleketimize hizmet aşkıyla tekrar yola çıktık. Alanya için durmak yok, yola devam ediyoruz. Bizim yolumuz, Malazgirt’ten 15 Temmuz’a kadar süren milli bir mücadelenin, ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, liderimiz Devlet Bahçeli’nin yoludur. Bizleri, Cumhur İttifakı Adaylığına layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’yi Allah’ın izniyle ve sizlerden aldığımız destekle mahcup etmeyeceğiz. Güçlü bir Türkiye, güçlü bir Antalya, güçlü bir Alanya için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte kazanacağız. Sizlerle omuz omuza, gönül gönüle, el ele yürüyeceğiz. Bıkmadan, usanmadan, yılmadan çalışacağız. İnşallah kazanan biz olacağız. Biz kazandıkça Alanya’mız kazanacak.” dedi.

BAŞKAN YÜCEL: BİZ, SADECE ESER VE HİZMET SİYASETİ YAPTIK

“10 yıllık belediye başkanlığım döneminde biz hep iş ürettik, hizmet ürettik, proje ve eser ürettik.” diyen Başkan Yücel, “Biz, sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Biz, eserlerimizle konuştuk, projelerimizle konuştuk, hizmetlerimizle konuştuk, neticelendirdiğimiz sözlerimizle konuştuk. Boş konuşmadık, iftira atmadık, kimseyi karalamadık, dedikodu siyasetinden medet ummadık. Dürüstlükten, şeffaflıktan, doğruluktan ayrılmadık. Herkese eşit ve adil davrandık. Mütevazı ve ulaşılabilir olduk. Belediyenin kapısını herkese açtık. Güçlünün karşısında, haklının ve mağdurun yanında olduk. Bundan sonra da, Halka hizmet Hakk’a hizmettir düsturuyla, Şeyh Edebali’nin insanı yaşat ki; devlet yaşasın anlayışıyla hizmet etmeye devam edeceğiz.” dedi.

BAŞKAN YÜCEL: ALANYA’YI YÖNETMEK; LİYAKAT, TECRÜBE VE BİLGİ BİRİKİM GEREKTİRİR

Başkan Yücel, “Bir dünya kenti, bir turizm kenti olan aynı zamanda bir tarım şehri, bir eğitim şehri, bir spor başkenti olan, yerli ve yabancı misafirlerimizle yaz nüfusu 1 buçuk milyonun altına inmeyen, kışın ise 500 binden fazla insanın yaşadığı Alanya’mız; nüfus olarak 28 ilden, ekonomi olarak 46 ilden daha büyük bir yapıya sahip. Alanya’mız sıradan bir şehir değil. Bu yüzden işinin ehli olmayan, tecrübesi olmayan, belediyecilik bilgi birikimi olmayanların yönetebileceği bir şehir hiç değil.” şeklinde konuştu.

BAŞKAN YÜCEL: ANTALYA VE ALANYA’YA ALTIN ÇAĞINI YAŞATACAĞIZ

Başkan Yücel, konuşmasına, “Belediyecilik vizyon işidir, belediyecilik proje işidir. Belediyecilik gönül işidir. Belediyecilik çalışkan kadroların işidir. Belediyecilik Adem Murat Yücel’in işidir, Bizim ekibimizin işidir. Alanya halkı artık biliyor; yaparsa Adem Başkan yapar diyor. Antalya 5 yılını kaybetti, Alanya’nın da bir 5 yılının heba olmasına asla izin veremeyiz. Alanya’nın durmaya, duraklamaya vakti yok. Alanya’yı hep ileriye taşımak için, hizmetlerimizin devamı için, istikrar ve güven için, Alanya’yı gururla, kıvançla Türkiye Yüzyılına taşımak için Yeniden Cumhur İttifakı’nı zafere ulaştıracağız. Alanya’da Adem Murat Yücel diyeceğiz. Antalya’da Hakan Tütüncü diyeceğiz. Partimizin Üretken Belediyecilik ve AK Parti’nin Gerçek Belediyecilik anlayışını birleştirip, ustalık dönemimizde Hakan Tütüncü Başkanımla birlikte hem Antalya’ya hem Alanya’ya altın çağını yaşatacağız.” diyerek devam etti.

BAŞKAN YÜCEL’DEN ALANYA’YA DOĞAL GAZ MÜJDESİ

Alanya’ya doğal gaz müjdesi veren Başkan Yücel, “Buradan bir müjde vermek istiyorum. Alanya’mızda bir hayali daha gerçeğe dönüştürdük. Alanya’mız doğal gaza kavuşuyor. Mart ayında; Çıplaklı, Cikcilli ve Oba bölgesinde evlere doğal gaz verilmeye başlanacak. Daha sonra peyder pey tüm mahallelerimize doğal gaz bağlanacak. Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a, Antalya milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi.

BAŞKAN YÜCEL: BU HİZMETİN DAHASI VAR

Başkan Yücel konuşmasını, “Asla bu kadar yeter demedik. Hep dahası olması gerektiğine inandık. Çünkü biliyorum ki Alanya’da daha yapılacak çok mega proje, daha güzelleşecek çok mahalle, daha yeşerecek çok park, daha kazandırılacak çok üretim tesisi, daha gidilecek çok yol var. Alanya’da daha büyüyecek çok çocuk, daha gelişecek çok genç, daha mutlu olacak çok kadın, daha kazanacak çok esnaf, daha rahat yaşayacak çok hemşerim var. İşte bu yüzden; Bu enerjinin dahası var, bu sevginin dahası var, bu işin dahası var, bu hizmetin dahası var, Alanya’nın dahası var diyoruz. Memleketimi çok seviyorum. Alanya’yı çok seviyorum. Hizmet etmeyi daha çok seviyorum. Biz hazırız, kararlıyız. Ayırmadan, ayrıştırmadan Alanya’mız için, memleketimiz için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.” diyerek sonlandırdı.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: SEÇİME KADAR ALANYA’DA COŞKUYU DEVAM ETTİRECEĞİZ

Büyük alkış alan Başkan Yücel’in ardından önceki dönem Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu konuşmasını gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, “Seçmen İletişim Merkezimiz 31 Mart’ta inşallah hem Alanya’da hem de Antalya’da belediye başkanlık seçimlerini kazanmamıza vesile olacaktır. Burada kuracağımız iletişim ve vatandaşlarımızdan alacağımız tavsiyeler politikamıza yön verecektir. Seçime kadar Alanya’da coşkuyu devam ettireceğiz. 10 senedir Alanya’mıza yerel yönetim anlamında büyük hizmetleri olan Adem Murat Yücel kardeşimizin görüyoruz ki Alanya’ya olan aşkı, heyecanı azalmadığı gibi tam tersine her geçen gün daha da artıyor. Yeni projelerle Alanya’mızı şaha kaldıracaktır. Yerel hizmetlerde birlik beraberlik içerisinde güçlü olmamız gerekiyor. 5 senedir Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya’mızın herhangi bir yerinde hizmetini görmedik. Biz şahıslarla uğraşmıyor, kötü demiyoruz ama hizmet görmedik. Bu yüzden Alanya Belediyemiz bu hizmetleri kendi bütçesi ve imkanları ile yapmak zorunda kaldı. Adem Murat Yücel kardeşimiz biraz önce doğal gazdan bahsetti. Alanya’mız doğal gaz ile buluşuyor ama bugüne kadar buluşamamasının sebebi yol üstündeki bir CHP belediyesinin 1 sene engellemesi olmuştur. Ama her alanda daha yapacak çok işimiz var. Bu nedenle 31 Mart’ta sizlerden büyük bir destek bekliyoruz. Ne diyoruz; Alanya’da Adem Murat Yücel, Antalya’da Hakan Tütüncü. Alanya hazır ve kararlı.” dedi.

MEHMET NURİ ERSOY: ÇOK DAHA GÜZEL BİR ALANYA İÇİN KOLLARI SIVAYACAĞIZ

Programda son konuşmayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gerçekleştirdi. Bakan Ersoy konuşmasında, “Milletimizin bağrından çıkan Cumhur İttifakı her seçimde yine milletimizin çoğunluğunun onayını alarak güven ve istikrarın buluşma noktası olmuştur. Şimdi yeni bir seçimin arifesindeyiz. Cumhur İttifakı yine millere hizmet için yan yana, yine kaya gibi sapasağlam. Ülke çapında en yüksek oranda bir seçim başarısı ile milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Allah’ın izniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi ve 19 ilçemizde milletimizin teveccühü ve desteği ile sandıkları patlatacağız. Milletimizden yetki aldıktan sonra da eser ve hizmet belediyeciliğini vatandaşlarımızın hayatına dokunan projeleri birer birer gerçekleştireceğiz. Bu süreçte hep beraber canla başla çalışacağız. Daha güzel bir Antalya, daha güzel bir Alanya hayallerimizi, projelerimizi anlatacağız. Cumhur İttifakı ortaklarımızla omuz omuza, gönül gönüle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. AK Parti ve MHP’nin yerel yönetim deneyimlerini, başarılarını, bütün bu birikimi herkese anlatacak desteklerini, onaylarını alacak, çok daha güzel bir Türkiye, çok daha güzel bir Antalya, çok daha güzel bir Alanya için bir kez daha kolları sıvayacağız.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan dua ve kurdele kesimi ile Seçmen İletişim Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi.