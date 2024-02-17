Alanya Belediyesi’nin Bağımsız Meclis Üyesi ve İnşaat Mühendisi olan Yılmaz Bağışlar İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin ve Zafer Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Tahsin Biner'in verdiği vaatlerin hukuk ve kanunlar nezdinde imkansız olduğunu belirtti. Yapılamayacak sözlerle gereksiz manşet yapılmaması gerektiğini belirten Bağışlar, bir benzetme yaparak, "Rahmetli Kemal Sunal filmindeki İstanbul Köprüsü satış hikayesine döndü bu iş.’’ dedi.

Meclis Üyesi Bağışlar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

‘’Alanya’mızda beklenilenin ötesinde, Alanya’mıza yakışır ortamda güzel bir siyasi çekişme içinde Belediye Başkanlığı seçim süreci yürütülüyor. Aday adaylarımızı takdir ve teşekkür ile takip ediyoruz. Yalnız, proje üretirken ve vatandaşlara sözler verirken aday adaylarımızın dikkatini çekmek istediğim bir kaç husus var.

Bir aday adayımız Milli Eğitim Bakanlığı tahsisli alanı, 'yeşil alan ve park yapacağım' taahhüdünde bulunuyor, bir diğer adayımız ise imar planında konut alanı olan yeri 'Hilton Hoteli yaparak Alanyaspor'a gelir sağlayacağız' diyor.

Rahmetli Kemal Sunal filmindeki İstanbul Köprüsü satış hikayesine döndü bu iş. 1/25.000’lik imar planı, 1/5.000’lik imar planı,1/1.000’lik imar planı ve kamu kurumları arasında muvafakat zorunluluğu vs vs.

Reisi yanı başınıza alsanız da kamu hukuku gereği yapamayacağınız işleri manşet yapmayın bence. Sonra seçilirseniz maazallah yapmak zorunda kalırsınız da hukuken mümkün olmaz.

Üzülürsünüz, biz de üzülürüz.’’