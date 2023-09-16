Alanya’nın kırsal, asfalt makinelerinin çalışma imkanı olmayan bölgelerinde başlatılan beton yol uygulamaları devam ediyor. Özellikle kırsal mahallelerin dik ve eğimli yollarında tercih edilen beton yol uygulaması ile mahalleler uzun ömürlü ve konforlu yollara kavuşuyor. Son olarak Avsallar Mahallesi Kırtepe Sokakta başlatılan 500 metrelik beton yol çalışması ile sokak konforlu ulaşıma kavuşturuluyor.



BAŞKAN YÜCEL, “AMACIMIZ MERKEZDEN KIRSALA SORUNSUZ ULAŞIM SAĞLAMAK”

Merkezden kırsala dört bir yanda çalışma yapmaya devam ettiklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Kırsal mahallelerde de ekiplerimiz ulaşımda konforu sağlamak için aralıksız çalışma yürütüyor. Grup yollarında ve merkez yollarda standardı yükseltmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Şu an Avsallar Mahallesi Kırtepe Sokak’ta 500 metre yolun betonunu döküyoruz. Bölge genelde dik ve eğimli yollardan oluştuğu için burada da dayanıklılığı ve estetik görünümü ile beton yol uygulamasını seçtik. Diğer bölgelerde ise asfalt çalışmalarımız devam ediyor” dedi.