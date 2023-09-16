Türkiye’nin her şehrinde Dünya Temizlik Günü kapsamında yapılan farkındalık etkinlikleri Alanya’da da gerçekleştirildi. Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün öncülüğünde yapılan etkinliğe Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Birim Müdürleri, Alanya’da faaliyet gösteren mavi bayraklı oteller ve eko okul projesi kapsamında yer alan okulların öğretmen ve öğrencileri ile veliler katıldı.



BIÇAKÇI MAHALLESİ DİM BARAJI MEVKİNDE ÇÖP TOPLANDI

Etkinlik kapsamında Bıçakçı Mahallesi’ne bağlı Dim Barajı Mevkii’nde bulunan çöpler katılımcılar tarafından çöp poşetlerine toplandı. Sürdürülebilir çevre olgusunu vatandaşlar arasında yaygınlaştırma, çevrenin korunması ve atık yönetimi bilincinin oluşturulması gibi pek çok önemli konuda farkındalık yaratan etkinlik kapsamında toplanan çöpler, atık toplama kutularına dolduruldu.



YENİALP: ÇOCUKLARIMIZA ÇEVRE BİLİNCİNİ AŞILAMALIYIZ

Etkinliğe katılarak çalışmalara destek veren Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, atık yönetimi ve çevre bilincinin geliştirilmesi, çocuklara bu eğitimi vermek ve farkındalık oluşturmak adına etkinliğin gerçekleştirildiğini belirtti. Yenialp, “Gerçekten katılımın yoğun olduğu güzel bir etkinlik oldu. Alanya Belediyesi olarak şehrimizin dört bir yanında çalışmalarımıza devam ediyor ve temiz bir çevre için mücadele ediyoruz. Tüm katılımcılara ve bu önemli organizasyonda emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.