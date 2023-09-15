Panelde Antalya'ya ilgili son bilimsel çalışmalar konuşulduğu panelde Antalya'nın zemin yapısı üzerine yapılan son araştırmalar ele alındı. Programda Prof. Dr. Naci Görür, Konyaaltı'nın sulu zemin yapısı, sahil bandındaki hareketlenen falezler ve Lara-Kundu hattındaki kumulların, şehir için ciddi bir risk oluşturduğu kaydetti.
Antalya’da Depremde En Çok Hasar Alacak 3 İlçe Açıklandı
Prof. Dr. Naci Görür'ün katıldığı "Depreme Dirençli Bir Antalya" başlıklı panelde Antalya'nın bir depremde en çok hasar alacak 3 ilçesinin bulunduğu bölgesi açıklandı.
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