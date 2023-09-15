Panelde Antalya'ya ilgili son bilimsel çalışmalar konuşulduğu panelde Antalya'nın zemin yapısı üzerine yapılan son araştırmalar ele alındı. Programda Prof. Dr. Naci Görür, Konyaaltı'nın sulu zemin yapısı, sahil bandındaki hareketlenen falezler ve Lara-Kundu hattındaki kumulların, şehir için ciddi bir risk oluşturduğu kaydetti.