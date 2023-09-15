İlk olarak CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir ve yönetimini ziyaret eden AGC heyeti ardından MHP İlçe Başkanı Mustafa Sünbül’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



‘ÇOK YÖNLÜ ÇALIŞIYORUZ’

CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir ziyarette çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. CHP Alanya Belediye Başkan Adayını belirleme sürecinin önümüzdeki haftalarda başlayacağını kaydeden Kandemir, İYİ Parti’nin kararından sonra kendilerinin de partili bir aday çıkarmak üzere çalıştıklarını kaydetti. Kandemir ‘Kamuoyunda isimleri geçen CHP’li arkadaşlarımızın yanı sıra geniş bir veri tabanı oluşturarak en uygun ve seçimi alabileceğimiz en iyi ismi belirleyip kamuoyunun huzuruna çıkaracağız. Birinci kriterimiz partili bir adayımız olacak. Adayı belirlerken kamuoyuna soracağız, gelecek haftalarda anket yaptıracağız. Bu akşam örgütlenme için önemli temsilcilik atamalarını tamamlayacağız. Gelecek hafta ziyaretlerimizi yapacağız. Ekip olarak Ankara ziyaretimiz olacak.’ dedi.



‘GENÇLERİ YETİŞTİRECEĞİZ’

AGC yönetimi ardından MHP İlçe Başkanı Mustafa Sünbül ve yönetimine de hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Alanya ve gündeme dair gerçekleşen sohbette kongre hazırlıklarına dair bilgi veren Sünbül, ‘Yönetim kurulumuz çok güçlü ve yeni isimlerden oluştu. İçimizden gelecekte belediye başkan adayı, milletvekili adayı, meclis üyesi adaylarımız çıkacaktır. Gençlerimiz yetişecek ve gelecekte bizlerin yerinde görevler yapacak’ dedi.

Ziyarette ilçe başkanlarına başarı dileklerini ileten AGC Başkanı Coşkun, günün anısına özel hazırlanmış üzerinde ilçe başkanlarının isimlerinin yazıldığı kalem hediye etti.