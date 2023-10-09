Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cemal Yeniacun, 2019 Eylül ayından 2023 yılına kadar sürdürdüğü başkanlık görevine yaş haddini dolurması nedeniyle veda etti. Yeniacun, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesaj ile AK Gençlik’e veda etti.

Yeniacun mesajında şu ifadelere yer verdi:

‘’ Değerli Yol Arkadaşlarım, Kıymetli Büyüklerim;

10 Yılı aşkın süredir farklı kademelerinde görev aldığım, 2019 Eylül’den beride İlçe Gençlik Kolları Başkanlığını yaptığım her anında ayrı hikaye biriktirdiğim sevdama, kavgama ve gençliğime kısacası AK Gençlik aileme yaş haddimin dolmasından dolayı veda ediyorum.

Gençlerin yedek kulübesinde değil her zaman ilk 11’de görmek istiyorum diyen bir lider olan biz gençlere siyaseti sevdiren ve bu dava bilincini aşılayan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a

Göreve geldiğim ilk günden beri desteklerini hiç esirgemeyen Gençlerin kendine örnek aldığı gönül insanı Sn. Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na

Abim, yol arkadaşım, en büyük destekçim Gençliğin abisi önceki dönem İlçe Başkanımız Mustafa Toklu’ya

Beraber omuz omuza çalışmaktan gurur duyduğum İl Başkanımız Ali Çetin’e, Milletvekillerimize, İl Gençlik Kolları Başkanımız Niyazi Alkan’a önceki dönem İl Gençlik Kolları Başkanımız Ali Bayram Doğan’a İlçe Başkanımız Mehmet Şarani Tavlı’ya, İlçe Kadın Kolları Başkanımız Gülay Güvenç’e ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum..

Şehrimizin her mahallesinde ayak izi olan, gecesini gündüzüne katan AK Gençlik Alanya Ailemizin değerli üyelerine, Yönetim Kurulu Arkadaşlarıma, Mahalle Başkanlarıma, Lise Teşkilatımıza, Üniversite Teşkilatımıza ve bu davaya gönül veren tüm kademelerdeki büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum.

Ve benim sığınağım olan ilk günden bu yana sabırla arkamda destekçim olan eşime ve ailemede çok teşekkür ediyorum.