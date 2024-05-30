Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, yeni yönetmelikle gelen en önemli değişikliğin, yüksek nitelikli konutlarda aranan niteliklerin artık tamamının değil en az ikisinin mevcudiyeti durumunda konutların yüksek nitelikli konut sayılacak olması olduğunu vurguladı. Bu sayede Alanya’daki birçok kompleks ve rezidansın yasada belirtilen yüksek nitelikli konut tanımına gireceğini ve her bina yönetiminin kendi içinde turizm amaçlı kısa süreli kiralama yapma kararını daha kolay alabileceğini ifade etti.

Tavlı, bunun yanında getirilen diğer bir değişikliğin de başvuruların sonuçlandırılmasında azami süre 30 günden 60 güne çıkarıldığını ve ilk denetimde eksiklik tespit edilmesi durumunda ceza yerine 15 gün süre verileceğini belirtti. 15 günün sonunda eksikliklerin giderilmemesi durumunda izin iptaline gidileceğini de ekledi.

AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı olarak bölgenin duyarlılıkları ve ihtiyaçlarını ilgilendiren her konunun öncelikleri olduğunu ve bu yönde çalışmalarını sürdüreceklerini dile getiren Tavlı, bu konularla ilgili sürekli istişare içinde oldukları Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve bakanlık yetkililerine de teşekkürlerini iletti.

Tavlı, “İkinci konutların vergisel ve güvenlik zaafiyetine yol açmadan turizm sistemimizin içinde var olması konusunda Bakanlığımız tarafından atılan adımlar diğer ülkeler tarafından da örnek alınmaya başlanmıştır.” dedi.