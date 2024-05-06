İYİ Parti Antalya İl Siyasi İşler Başkanı Alper Arıkan’ın partisinden istifa etti. İstifası ile ilgili yazılı açıklama yapan Alper Arıkan şu ifadeleri kullandı: “Kıymetli yol arkadaşlarım, satükoya karşı siyaset mücadelesini ve vatan sevdasını merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş ve dava uğruna demir parmaklıklarda tedrisat görmüş babam Hayri Arıkan nam-ı diğer Ülkücü Hareketin Panter Hayri’sinden küçük yaşta öğrendim. Kendimi bildiğimden beri de inandığım doğrulardan gram sapmadan hayatımın her alanında mücadele ettim. Mücadelemize önce Allah sonra en yakınlarım, en çok cefasını çeken sevgili eşim ve evladım en yakından şâhittir. Kuruluşundan bugüne kadar Türk milletinin onurunu koruyacak ve daima zirvede tutacak,ülkemizin lider bir anlayışla güçlü devletler sıralamasında yerini almasını sağlayacak,ayrıca sınırlarımız içerisindeki Atatürkçü düşünceye karşı olan,Türk milliyetçiliği kavramını özümseyemeyen hainlere karşı mücadele etmek amacıyla ürettiği siyasi fikirleri uygulamaya koyabilmesi adına hem yerelde hem de genelde iktidar olmasını hedeflediğimiz , bu hedefler doğrultusunda farklı kademelerinde görev aldığımız, çetin mücadeleler verdiğimiz 8 yıllık emeğimiz , gözümüzün nuru İYİ Partimiz ; maalesef ki iktidar hedefinden sapmış, başarısızlığı sahiplenemeyen, koltuk hırsına yenilmiş, sığ düşünen milli hassasiyetleri sadece dudaklarının arasında sözcükler olarak yuvarlayan, kurulduğu dönemlerde yüzde 20 öngörülen oylarımızın yüzde 3’lere kadar gerilemesine vesile olan kadrolarla yönetilmeye devam edecek bir sisteme teslim edilmiştir. İfadelerini kullandı

Kaynak: Haber Merkezi