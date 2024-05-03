3 Mayıs Milliyetçiler Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül şu ifadelere yer verdi: 3 Mayıs 1944, tarihin dönüm noktası, Türk milliyetçilerinin gurur kaynağı, baskı ile zulme karşı en güçlü silahın fikir olduğunu dosta düşmana ilan eden yeniden doğuşun sembolüdür.

80 yıl önce, Türklüğü gönüllerinde bayraklaştıran dava insanları adamlığın, adanmışlığın ve ahlaklı duruşun en mümtaz örneklerini sergilemişlerdi. Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş ve merhum Hüseyin Nihâl Atsız'ın da aralarında bulunduğu 23 şuurlu Türk milliyetçisinin gösterdiği dik duruş, Türk milliyetçiliğinin yolunu aydınlatan bir meşale olmuştur.



80 yıl evvel verilen şerefli mücadelenin bugün teşkilatımızın her bir mensubu ile birlikte Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin öncülüğünde 3 Mayıs ruhu ile önce ülkem ve milletim demeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle büyük Türk milletinin ve değerli dava arkadaşlarımın ‘3 Mayıs Milliyetçiler Günü’nü kutluyor; milliyetçi kahramanları şükran ve minnetle anıyor; başta merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey olmak üzere, hayatlarını kaybedenlerle birlikte tüm dava şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum.”