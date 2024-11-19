Alanya'da son dönemlerde yaşanan altyapı sorunları, vatandaşların tepkilerine neden oluyor. Özellikle altyapı hizmetlerinin düzenli denetlenmediği ve temizlenmediği yönündeki eleştiriler, bölgedeki olumsuzlukların vatandaşlar tarafından dikkat çekici bir şekilde dile getirilmesine yol açtı. Turizm açısından kritik bir öneme sahip olan Alanya’nın altyapı yatırımlarının ihmal edildiği de gündeme geldi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yağışlara karşı gerekli önlemleri almadığı ve altyapı sorunlarına yönelik planlamaların yetersiz kaldığı ifade ediliyor. Bu durum, özellikle yaz aylarında artan turist sayısıyla birlikte, bölge sakinlerinin ve ziyaretçilerin yaşamını olumsuz etkiliyor.



Alanya’da yaşanan bu olumsuzluklara ilişkin açıklama yapan AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni göreve çağırarak, vatandaşların mağduriyetlerine son verecek çözümler üretmesini istedi. Tavlı, "Alanya'nın modern ve sorunsuz bir altyapıya kavuşması için konunun takipçisi olacağız" diyerek, vatandaşların taleplerinin karşılanması gerektiğinin altını çizdi.

Başkan Tavlı yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

‘’Bugün Alanya'mızda yaşanan sağanak yağış sonrası logar kapaklarının taşması ve yollarda oluşan su birikintileri, altyapı hizmetlerinin yetersizliğini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu durum, vatandaşlarımızın günlük yaşamını olumsuz etkilemekte ve haklı tepkilere neden olmaktadır.

Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olan altyapı hizmetlerinin düzenli olarak denetlenip temizlenmediği, gerekli önlemlerin alınmadığı açıktır. Bu noktada şu soruları sormak durumundayız:

Logarların temizliği ve bakımı neden düzenli yapılmamaktadır?

Alanya gibi turizm açısından önemli bir şehirde altyapı yatırımları neden ihmal edilmektedir?

Yağışlara karşı alınması gereken önlemler neden yeterince planlanmamaktadır?

AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı olarak, Büyükşehir Belediyesi'ni görevini yapmaya ve vatandaşlarımızın bu mağduriyetine son verecek çözümler üretmeye davet ediyoruz. Alanya'mızın modern ve sorunsuz bir altyapıya kavuşması için konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.’’