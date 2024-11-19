Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Güzelbağ bölgesini ziyaret ederek mahalle muhtarları ile bir araya geldi. İlk olarak Güzelbağ Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret eden Kaymakam Ürkmezer, Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk ve Güzelbağ Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Oruç Ferdi'den bölgenin asayiş ve güvenlik durumu hakkında bilgi aldı.

Ardından, Güzelbağ Jandarma Komutanlığı’nda Karamanlar, Yenice, Güney, Emişbeleni, Burçaklar, Soğukpınar, Orhan, Gümüşgöze ve Gözübüyük mahalle muhtarlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda, Kaymakam Ürkmezer, muhtarlardan mahallelerin su, elektrik, altyapı ve diğer konulardaki sorun ve taleplerini dinleyerek, çözüm önerileri üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda konuşan Kaymakam Ürkmezer, "Mahalle muhtarlarımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz. Bugün de Güzelbağ bölgesindeki mahalle muhtarlarımızla bir araya geldik. Mahallelerimiz ile ilgili durumları, sorun ve taleplerini yakından takip ederek çözüm odaklı çalışıyoruz. Bizleri ağırlayan Güzelbağ Jandarma Komutanlığımıza ve değerli mahalle muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza verilecek hizmetler için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde ko