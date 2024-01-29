Alanya Postası Gazetesi'nin haberine göre; Alanya’nın Demirtaş Mahallesi’nde lokantacı Ali Ünalan’ın düğününde yaşanan kavgada MHP İlçe Başkanı Mustafa Sünbül’ün Levent Ünalan’a yumruk atıp, dişlerini kırdığı yönünde iddialara yanıt geldi. Sünbül’ün yumruk attığı ve Ünalan’ın dişlerini kırdığı, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in de o insanlardan özür dilediği iddiaları kavgaya karışan isimler tarafından yalanlandı.

“SÜNBÜL YUMRUK ATMADI, AYIRMAYA ÇALIŞTI”

Ailevi sebeplerden dolayı çıkan kavgada dişleri kırılan Levent Ünalan, bu olayla ilgili MHP İlçe Başkanı Mustafa Sünbül’ün suçlanması ve Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in ise isminin karıştırılmasına üzüldüklerini söyledi. MHP İlçe Başkanı Mustafa Sünbül’ün kendisine yumruk atmadığını tam aksine kendilerini ayırmaya çalıştığını söyleyen Ünalan, “Biz kavga ederken olay yerine gelen MHP İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, bizi ayırmaya çalıştı. Bize yumruk attığı yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Bu olayda Mustafa Sünbül’ün suçlanması, Belediye Başkanımızın isminin de ilişkilendirilmesi beni tamamen üzdü. Kendilerinden özür diliyorum” dedi.

“BAŞKANLARIMIZIN YIPRATILMASI BİZİ ÜZDÜ”

Demirtaş’ta düğünde yaşanan küçük bir kavgada MHP İlçe Başkanı Mustafa Sünbül’ün kimseye yumruk atmadığını söyleyen Ahmet Ömür Ağaoğlu, “Olay sırasında Mustafa Sünbül başkanımız geldi. Kavga eden insanları ayırmaya, olayı yatıştırmaya çalıştı. Kendisi yumruk atmadı. MHP İlçe Başkanı Mustafa Sünbül ve Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel’in olayla ilişkilendirilmesi, onların yıpratılmaya çalışılması bizi derinden üzdü” dedi.

Kaynak: Alanya Postası