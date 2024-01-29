31 Mart Yerel Seçimleri yaklaşırken, seçim öncesi ve sonrası için alınacak güvenlik tedbirleri konusunda çalışmalar başladı. Antalya’da Vali Hulusi Şahin başkanlığında kurum amirlerinin katıldığı Seçim Güvenliği Basın Bilgilendirme Toplantısı Valilik binasında gerçekleştirildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan 31 Mart seçim takvimine göre seçmen iradesinin sandığa yansıması için üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini belirten Vali Hulusi Şahin, “Bütün tedbirleri aldık. Seçim takviminin sağlıklı bir şekilde işlemesi ve sonuçlandırılması için seçim kurullarımız ile irtibat halinde çalışıyoruz. İdari olarak güvenlik, personel, araç ve gerek konularında gerekli desteği vereceğiz. Vatandaşımızın özgür iradesinin sağlıklı bir şekilde sandığa yansıması için tüm tedbirlerimizi aldık” dedi.

“Karada, havada, denizde seçimleri ilgili tüm tedbirlerimizi en sıkı şekilde alacağız”

2023 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bin 47 binada 5 bin 592 sandık kurulduğunu ve 1 milyon 908 bin 832 seçmenin oy kullandığını hatırlatan Şahin, “Bu yıl da bu civarlarda olacağını düşünüyoruz ancak henüz netleşmedi. 2 milyon civarında bir seçmenimizin 6 bine yakın sandıkta oy kullanacağını düşünüyoruz. Geçen yıl 9 bin 527 emniyet ve jandarma personelimiz görev almıştı, bu yıl da 10 bin civarında personelimizi görevlendireceğiz. Hava araçlarımızdan sahil güvenlik botlarımıza kadar, karada, havada, denizde seçimleri ilgili tüm tedbirlerimizi en sıkı şekilde alacağız. Bununla ilgili olarak Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) vali yardımcımız koordinatörlüğünde 24 saat esasına göre zaten çalışmaya başladı. Tüm güvenlik kameralarımızı da gözden geçirdik, onların da çalışır hale gelmesi için tedbirlerimizi aldık. Kampanya sürecinde güvenlik hususların takibi, provokatif eylemlere ilişkin ilgili bütün birimlerimiz tam kapasiteyle görev başında olacak. Seçim günü görev alacak tüm personelimize gerekli eğitim verdik. Ruhsatlı dahi olsa o gün silah taşıması yasak. Sadece kamu birimleri, kolluk birimleri silah taşıyabilir, Bunun da kontrollerini yapacağız. Yine oy verme günü bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak, sadece normal yemek verebilirler. Asayiş ve güvenliğin etkilenmesi muhtemel bütün olumsuzluklara karşı tedbirlerimizi aldık” ifadelerini kullandı.

“Huzur, esenlik ve demokratik bir olgunluk içerisinde bir seçim sürecinin yaşanmasını diliyorum”

Şahin, oy verme işlemleri tamamlandıktan sonra ekiplerin görevine devam edeceğini aktararak, “Sandık kurulunca hazırlanan mühürlü torbaların ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim edilmesi için gerekli tedbirlerimizi aldık. Sandık kurullarının başkanları ve iki üyesiyle beraber yine resmi araçlarla ilçe seçim kurullarına intikali için hem trafik hem güvenlik tedbirlerimizi sıkı bir şekilde aldık. Yüksek Seçim Kurulu kararlarını, tebliğlerini ve talimatlarını takip ediyoruz. Sorumlu birimler ve personellerimizi bilgilendirip uygulamalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Antalya’mızda huzur, esenlik ve demokratik bir olgunluk içerisinde bir seçim sürecinin yaşanmasını diliyorum” sözlerine yer verdi.