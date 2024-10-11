Kadınlara yönelik artan şiddet olaylarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla tüm personeliyle siyah giyinerek, bu duruma dikkat çeken Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, kız çocuklarını da unutmadı. Başkan Özçelik, Dünya Kız Çocukları Günü'nde yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; "Her kız çocuğumuz eşit fırsatlara sahip olmalı, eğitimlerinden asla mahrum bırakılmamalı ve topluma katkı sunacak bireyler olarak desteklenmelidir. Hak ettikleri değeri görmesi ve adil bir geleceğin inşası en önemli önceliğimizdir. Kız çocuklarımızın yanında olmaya, hayallerini desteklemeye ve karşılaştıkları engelleri birer birer aşmaları için çalışmaya devam edeceğiz. Maalesef ülkemizde ve dünyada kız çocukları eğitim fırsatlarından mahrum bırakıldığı gibi küçük yaşlarda evliliklere zorlanıp, şiddete ve istismara maruz kalmaktadır. Bu durum sadece geleceklerini değil, toplumların gelişimini de tehdit etmektedir. Eğitim, kız çocuklarının hayatlarını dönüştürme yolunda en güçlü unsurlardan biri olduğu gibi özgüvenli ve bağımsız bireyler oluşturur. Ayrıca eğitimli kadınlar, toplumsal kalkınmanın en büyük gücüdür. Belediye olarak çocuklarımızın eğitimini desteklemek için çok çalışıyor ve isteklerine kolayca erişmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Onların haklarını korumak, hepimizin sorumluluğudur. Eğitimleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Kız çocuklarımızı her türlü ayrımcılık ile şiddetten koruyalım ve onlara güzel bir dünya sunalım. Şunu da hiçbir zaman unutmayalım, güçlü kız çocukları, güçlü toplumların temelini oluşturur."

Kaynak: Alanya Belediyesi / Bülten