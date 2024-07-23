Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ile birlikte birtakım ziyaret ve incelemelerde bulundu. Başkan Özçelik’in ilk durağı, Selçuklu Dönemi'nden günümüze ayakta kalan önemli tarihi eserlerden olan Sedre Av Köşkü oldu.

8 ASIRLIK AV KÖŞKÜ AÇILIŞA HAZIRLANIYOR

Demirtaş Mahallesi Sedre Çayı kenarında bulunan iki katlı köşk, Alanya Belediyesi tarafından avcılık kültürünün sergileneceği özel bir mekan olarak hazırlandı. 8 asırlık tarihiyle dikkat çeken Sedre Av Köşkü'nün iç mekanında; geçmişten günümüze avcılık kültürü, siyah beyaz fotoğraflar ile Alanya av kültürü ve Sedre Av Köşkü’nün mimari yapısını anlatan kalıcı sergi mekanları oluşturuldu. Dış mekanda ise Anadolu'daki Selçuklu av köşkleri ile Alanya çevresinde hala ayakta kalan Hacıbaba, Gülevşen, Çıplaklı, Hasbahçe, Kızlarpınarı ve Sugözü Av Köşkleri'nin görselleri ziyaretçileri karşılayacak. Ayrıca köşkte çocuklar için de çeşitli etkinlik alanları oluşturuldu. Çocukların tarihi mekanlara olan ilgisini arttırmak amacıyla avcılığın anlatıldığı panolar, eğlenceli oyun tahtaları ve özel tasarım çeşitli hayvan figürleri alana yerleştirildi.

BAŞKAN ÖZÇELİK: YIL SONUNA KADAR HİZMETE AÇMIŞ OLACAĞIZ

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ve Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nimet Hacıkura, Sedra Av Köşkü’nde devam eden çalışmaları yerinde incelediler. Başkan Özçelik Alanya için çok önemli olan bir yapıyı turizme kazandıracaklarını belirterek, “Bugün ilk durağımız olan Selçuklu’nun ve Selçuklu Beylikleri av kültürünün en önemli yapılarından birisi Sedre Av Köşkü’nde incelemelerde bulunduk. Bugün sabah güne burada başladık. Nasip olursa köşkü, yıl sonuna kadar açmış ve turizme kazandırmış olacağız" dedi.

HAYVAN BARINAĞINA ZİYARET

Başkan Özçelik daha sonra Demirtaş Mahallesi’ndeki Alanya Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Merkezi ziyaret eden Başkan Özçelik, yeni barınaklar yapmak ve mevcut barınağın şartlarının iyileştirilmesi için çalışmalara başladıklarını söyledi. Veteriner hekimler ve çalışanlardan hayvanların son durumları ile ilgili bilgiler alan Başkan Özçelik, bölgedeki tüm hayvanları korumaya ve kollamaya devam edeceklerini söyledi.

SON DURAK OBA MEDRESESİ OLDU

Başkan Özçelik’in üçüncü durağı ise Alanya’nın en önemli tarihi yapılardan Oba Medresesi oldu. Alanya Belediyesi’nin kültür varlıklarının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması çalışmaları kapsamında eğitim yuvası olarak kullanılan tarihi Oba Medresesi’nde Başkan Özçelik incelemelerde bulundu. Oba Mahallesi’nde yer alan ve ismini bulunduğu mahalleden alan medrese, Alanya’daki Beylikler Dönemi mimarisine ait anıtsal yapılardan ve önemli eğitim kurumlarından birisi olarak dikkat çekiyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan Oba Medresesi, Alanya Belediyesi'nin 29 yıllık kiralama işlemi sonrası projeleri hazırlanarak, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından da onaylandı. Medresenin restorasyonunun birinci etabı tamamlanarak ikinci etap çalışmalarında ise sona gelindi. Onarım çalışmasının tamamlanmasının ardından Medrese, kültür ve eğitim amaçlı kullanılmak üzere vatandaşların ve turizmin hizmetine sunulacak.

“BU YILIN SONUNDA ÇALIŞMALARI TAMAMLAYACAĞIZ”

Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Sedre Av Köşkü gibi bu önemli yapının da turizme kazandırılacağını belirterek, “Bugünün üçüncü ziyaretinde Oba Medresesi’ndeyiz. Burada 2017’den beri devam eden çalışmalar halen sürmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Alanya Belediyesi’nin iş birliğiyle restorasyon çalışmaları devam eden Oba Medrese’mizi bu yılın sonunda tamamlayarak, 2025 turizm sezonunda ziyarete açmış olacağız. 14. yüzyıldan günümüze gelen bu medresede zamanında 9 derslikle eğitimler yapılmış ve bölgede eğitime katkıda bulunulmuştur. Bu ve bu tip medreseler Alanya bölgemizde pek çok yerde vardır” diye konuştu.