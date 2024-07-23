AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı tarafından Alanya Salı Pazarı'nda aşure dağıtımı gerçekleştirildi. Aşure dağıtım etkinliğine CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, önceki dönem belediye başkanı Adem Murat Yücel, MHP İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Belediye Meclis üyeleri, oda başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

BAŞKAN TAVLI AŞURE DAĞITTI

Muharrem ayının bereketini ve birlik ruhunu yaşatmak için düzenlenen etkinlikte, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, dualar eşliğinde Alanya Salı Pazarı'nda vatandaşlara kendi elleriyle aşure ikram etti. Pazarcı esnafları ve vatandaşlar, etkinliğe büyük ilgi göstererek aşurelerini aldılar.

"DAYANIŞMANIN VE BİRLİKTELİĞİN SİMGESİ"

AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Muharrem ayının 10.günü olan aşure günü paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi,bolluk ve bereketin simgesidir. Bugünün milletimiz için birlik,beraberlik ve dayanışmamızın pekişmesine vesile olmasını temenni eder etkinliğimize katılan herkese teşekkür ederim. Tüm hemşehrilerimin Aşure Gününü tebrik ederim." dedi.