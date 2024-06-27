Alanya Belediyesi Haftalık Olağan Encümen Toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, toplantısı sonrası basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken, soruları da yanıtladı.

BAŞKAN ÖZÇELİK KURBAN BAYRAMI’NDA YAPILAN ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRDİ

Kurban Bayramı’nda Alanya Belediyesi’nin çalışmalarını değerlendiren Başkan Özçelik, “Bayramdan önce basın mensubu bir arkadaşımız, sahillerde, parklarda yatanların olup olmayacağını sormuştu ve biz de elimizden geldiğince bunu engelleyeceğimizi söylemiştik. 15 Haziran’la 23 Haziran arasında yani Kurban Bayramı dönemini de kapsayan bu sürede zabıta ekiplerimizin yaptığı çalışmalar sonucunda, bin 193 adet kurulmaya başlayan ve kurulan çadır kaldırıldı. Bu bin 193 çadırda yaklaşık 2 bin 500’ün üzerinde kişi tarafından kullanılacağını tespit ettik. Yine bu dönemde 7 bin 800’ün üzerinde işlem yapıldı. Bu işlemlerin içerisinde uygunsuz park edenlerden, çimlerin üzerine çadır kurmak isteyenler ve çadır olmadan ben burada uyurum diyenler dahil 7 bin 800’den fazla işlem yapıldı.” dedi.

"KURBAN KESİM YERLERİNİN SAYISINI ARTTIRACAĞIZ"

Önümüzdeki bayramlar için de çalışmalara şimdiden başladıklarını belirten Başkan Özçelik, “İncekum tarafında belediyemize tahsis edilen bir bölgeyi hem büyük kamyonlar, otobüsler ve TIR’lar hem de bayramda insanların kalabileceği bir yer olarak hazırlayacağız. Çalışmamız devam ediyor. Bu çirkin görüntüleri ortadan kaldırmamız lazım. Ben hem zabıta ekiplerine hem temizlik ekiplerine, fen işlerindeki arkadaşlarımıza, tüm çalışan arkadaşlarımıza bayramdaki özverileri için teşekkür ediyorum. Bayrama girmeden önceki konuşmamda da söylemiştim. Arkadaşlarımız gönüllü olarak çalışmak istiyorlar demiştim. Sağ olsunlar görevlerini yaptılar. Geçmişle ilgili problem ve sıkıntıları bugünle karşılaştırdığımızda çok az bir sıkıntı ile karşılaştık. Geçen yılla kıyasladığımızda 300 küçükbaş hayvanı eksik kesebildik. Ama daha iyi yaptığımız bir şey vardı. Hijyen ve temizlik konusunda geçen sene 10’sak bu sene 50’ydik. Kesim sırasındaki o kan revan görüntülerin olmamasına gayret ettik. Gelecek yıl kesimin daha hızlı olabilmesi için hayvanları otomatik soyma makinesi var. Bununla ilgili bir çalışma yapacağız. Seneye her kesimhanede o cihazlardan birer tane olacak. Kesim yeri sayısını da ya bir ya iki tane arttıracağız. Tepe tarafında çok satış yapılan bir yer var özellikle orası ile ilgili bir çalışmamız var" diye konuştu.

"İŞ YERLERİNİN YÜZDE 30’U RUHSATSIZ ÇIKTI"

Ruhsat denetimleri ile ilgili de bilgilendirme yapan Başkan Özçelik, “Alanya’da ruhsatsız işletmelerin tespiti için bir çalışma başlatmıştık. Biz bu işletmelere gittiğimiz de birinci ve ikinci de sadece ruhsat durumlarını tespit ettik ve ruhsatlarını almalarını kendilerinden talep ettik. Bu dönem içerisinde 3 bin 319 adet işletmeye gidildi. Bunların 2 bin 167 tanesi ruhsatlı, bin 153 tanesi ruhsatsız. Yani Alanya’da bizim şu ana kadar denetlediğimiz iş yerlerinin yüzde 30’u ruhsatsız çıktı. Vatandaşlarımıza ve işletme sahiplerimize teşekkür ediyorum. Kendilerinden rica ettiğimiz üzere ciddi bir oranda şu anda ruhsat alan var. Bu sayı yüzde 20’leri geçti.” dedi.

AÇILACAK ÇAY BAHÇESİ İLK GÜN ÜCRETSİZ

Alanya Belediyesi Çay Bahçesi’nin yapım ihalesine çıktığını belirten Başkan Özçelik, “Dar gelirli, orta gelirli vatandaşlarımızın gidebileceği, yiyebileceği, içebileceği ve vaktini harcayabileceği mekanlar yapacağız demiştik ve bununa ilgili belediye çay bahçesini boşaltmıştık. Bununla ilgili plan ve programlarımız tamamlandı. İnşaat ihalesine çıktık ve 12 Temmuz’da ihaleyi yapacağız. Sanıyorum Eylül sonuna doğru da ilk çayımızı, kahvemizi, tostumuzu, hamburgerimizi hep beraber ilk gün ücretsiz olarak yiyeceğiz.” şeklinde konuştu.

CUMA PAZARI ESKİ YERİNE ÇIKACAK

Alanya’nın kanayan yarası olan Cuma Pazarı’nın eski yerine taşınacağını belirten Başkan Özçelik, “Yine seçim dönemi içerisinde eleştirdiğimiz Cuma Pazarı vardı. Cuma Pazarı ile ilgili o günkü deyimimizle bir ucube yapı demiştik. Aşağıda esnafımız ve vatandaşlarımız eziyet çekiyor demiştik. 12 Temmuz itibariyle Cuma Pazarı’nı eski yerinde tekrar çıkarıyoruz. Geçen hafta Cuma Pazarı’nı komple gezdim ve arkadaşlarımızın yaptığı çalışmayı bir de kendim yapmak istedim. 40-50 tane oradaki pazarcı arkadaşlara tek tek sordum. Bu sıcak hava da yukarı da mı burada mı diye sordum. Bir tane kapının önünde bulunan karpuzcu hariç hem vatandaşlarımız hem pazarcılarımız yukarıya çıkalım dediler. Önümüzdeki hafta kuralar çekilecek, herkesin yeri belirlenecek ve çizgiler çizilecek. Yaklaşık 255 civarında pazarcımız var, 255’te üreticimize yer belirleyeceğiz ve onlar da 12 Temmuz’da yukarıya geçecekler. Cuma Pazarı’nı yukarıya alacağız ama her pazarcının kendisine ait bir gölgeliği şemsiyesi var bunu da önümüzdeki süreçte standart hale getireceğiz. Yukarı da bakan ya da karşıdan bakan birisi her pazarcının aynı renk, aynı şekil ve aynı tertipte olduğunu görecek. Belli bir düzen ve disiplin içerisinde olacaklar ve buna biz de yardım edeceğiz. Pazar esnafımıza da güzellikler gelecek, tamamı belli bir kıyafet içerisinde olacak. Tüm tekstil ürünlerinin üzerinde etiket olacak. Ne yerli ne de yabancı vatandaşların fiyat konusunda şüpheye düşmemesi sağlanacak. Tüm sebze meyve gruplarında fiyat etiketi takılı olacak. Bu konuda kararımız bu yönde, uygulamayı onlar yapacak, kontrolü bize yapacağız.” dedi.

"ALANYA HALKININ HAYATINDAK KARMAŞAYI YAVAŞ YAVAŞ AYIKLAMAK İSTİYORUZ"

Hem Çay Bahçesi ihalesinin hem de Cuma Pazarı’nın eski yerine geçmesinin aynı güne denk geldiğine dikkat çeken Başkan Özçelik, “İkisi de 12 Temmuz’a denk geldi. 12 Temmuz Dünya Basit Yaşama Günü’ymüş. Biz de hayatımızı karmaşaları, Alanya halkının hayatındaki karmaşayı yavaş yavaş ayıklamak istiyoruz. 12 Temmuz da böyle bir gün olması da hem tesadüf oldu ve hem de bizim düşüncelerimizle uydu.” dedi.

BAŞKAN ÖZÇELİK’TEN HALK PLAJI MÜJDESİ

Vatandaşların sahil ve deniz konusundaki isteklerini de tek tek yerine getiren Başkan Özçelik, “Vatandaşlarımız için halk plajlarını devreye sokacağız demiştik. Elikesik’teki halk plajını hazırladık, şezlongları ve şemsiyeleri koyduk, temizliğini tuvaletlerini yaptık ve kullanıma açıldı. Şu an da birinci halk plajımız devrede. Şehrin merkezinde de Wien Otel’in önündeki alanı ALTİD Büfesi olarak değil o büyük alanı vatandaşımıza ücretsiz halk plajı olarak tahsis ediyoruz. Oradaki tüm işlemler yani şemsiyesi, şezlongu bir hafta içerisinde tamamlanacak. Zaten halkımız orayı ara ara kullanıyordu. Ben geçtiğimiz Pazar sahili bir ucundan diğer ucuna gezerek vatandaşlarla da görüştüm. Orası ücretsiz olarak halkımızın hizmetinde olacak.” dedi.

ELİKESİK HALK PLAJI HİZMETE AÇILDI

Alanya Belediyesi tarafından Elikesik Mahallesi’ndeki Halk Plajı, ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına açıldı. Duş, tuvalet, şezlong, kabin, şemsiye ve otopark gibi birçok ihtiyacın tahsis edildigi plaj, D-400 Karayolu üzerindeki Elikesik Kavşagı'nın sahil bandında yer alıyor.

"YENİ BELEDİYE BİNASINA EYLÜL AYINDA GEÇİLECEK"

Devam eden iki proje hakkında da son durumu aktaran Başkan Özçelik, “Karayolları’ndan ileriye doğru Tosmur sahil bandında devam eden bir çalışma var. Büyük bir kısmı bitti ama önemli bir kısım olan havuz ve duvarlarda bitmeyen yerler vardı. Orası 20 Temmuz itibariyle kalan inşaatlardan temizlenmiş ve o tarih itibariyle o yatırımı tamamlamış olacağız. Görüşmelerimizi, ödemelerimizi yaptık ve yapıyoruz. Ağır aksak devam eden yatırımlardan Belediye Hizmet Binası’nın da Eylül ayı içerisinden tamamlanabilmesi adına gayretimiz sürüyor, görüşmelerimizi yaptık. Özellikle, müteahhittin sistemin hizmete açılabilmesi için yapması gereken birtakım yatırımları vardı. Bunlar elektrikle, bilgisayar sistemleri ile ilgili olan çalışmalarımız devam ediyor. Eylül ayında nasip olursa yeni hizmet binamıza geçeceğimizi ve ağır aksak giden yatırımlarımızdan birini tamamlayarak en azından orayı da bitirmiş olacağız.” diye konuştu.

BAŞKAN ÖZÇELİK’TEN DOLANDIRICILIK UYARISI

Son günlerde artan dolandırıcılık olayları ile ilgili vatandaşları uyaran Başkan Özçelik, “Bir başka önemli konuyu da sizler kanalıyla halkımıza duyurmak istiyorum. Bu çok yaygın kullanılan bir yöntem. Son günlerde Belediye Meclis Üyesi veya Başkan Yardımcılarımızın ismini kullanarak dolandırıcılar, tekerlekli sandalye istiyorlar ya da ihtiyaç sahibi bir kişiye diyerek para istiyorlar. Halkımızın, vatandaşlarımızın, otelcilerimizin bu tür aramalara inanmamasını istiyoruz. Ne ALTİD ne Alanya Belediyesi, ne Meclis Üyeleri, ne Başkan Yardımcıları ne de Belediye Başkanı herhangi bir otel, otelci yada esnafı arayıp böyle bir talepte bulunmamıştır, bulunmayacaktır. ALTİD’le de konuyla ilgili görüşme yaptık ve tüm ALTİD’le bağlantısı olan işletmelere yazı gönderildi ve uyarıldı.” dedi.

MAHMUTLAR’A KAPALI OTOPARK YAPILACAK

Belediyeye gelir getirici faaliyetlere de başlayacaklarını vurgulayan Başkan Özçelik, "Mahmutlar’daki Barbaros Caddesi UKOME kararıyla parkomat sistemine dahil edilmiş olup, Alanya Belediyesi’ne gelir getirecek sistemlerden birisi haline getirilmiştir. Oradaki çalışmalarımız başladı ve peyder pey genişletilecek. Bu talep o bölgede yaşayan halkımızın da bize gelmişti ikisini birleştirip böyle bir çalışmaya başladık. Vatandaşlar arabalarını park edebilecekleri yer varken, ana yola park ediyorlar ve üç gün, beş gün kalıyor. Ayrıca Mahmutlar’daki pazar yerinin zemin katıyla ilgili düşüncemiz var. Nasıl yapabiliriz diye bakıyoruz ve oranın altına otopark yapacağız. Orada küçük bir bölgede kamulaştırma yapılması gerekiyor. Bu sene olmazsa gelecek yıl o büyük pazar alanın altına otopark yapacağız, üstünde pazar devam edecek.” dedi.

"ARSAYA TALEP ÇIKMADI"

Başkan Özçelik açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Oba Mahallesi’nde satışı yapılacak belediye arsasının durumu hakkında gelen soruyu yanıtlayan Başkan Özçelik, “O arsa satışı ile ilgili talep olmadı. Bu da hem memleketimizin hem Alanya’mızın ekonomik anlamda hep söylediğimiz zayıflamaya giden, kötüye giden durumunu göz önüne sermiş oldu. Bir talipli çıkmayınca vermedik. Daha sonrası için satış imkanı var. Gelecek hafta tekrar ihaleye çıkarmaya gerek yok ama gelecek aylarda çıkabilir" dedi.