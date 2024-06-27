Demirtaş Mahallesi'ndeki başlatılan sıcak asfalt serim işlemi çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'e, Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, Meclis Üyeleri, Demirtaş ve bölgedeki mahalle muhtarları ile sorumlu müdür ve çavuşlar eşlik etti. Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin, D-400 Karayolu'ndan, Atatürk Caddesine uzanan yolda sabah saatlerinde başlattığı çalışmalar neticesinde 2 kilometrelik mesafede sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak, yolun vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi. Demirtaş Mahallesi Muhtarı Ali Mecek ile mahalle muhtarları ve vatandaşlar, Başkan Özçelik ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Editör: Can KISA