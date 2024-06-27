A Milli Futbol Takımı, Almanya’da düzenlenen Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu üçüncü maçında Çekyaile karşı karşıya geldi. Türkiye'nin şampiyonada yoluna devam edip etmeyeceği konusunda büyük bir öneme sahip olan maç, saat 22.00’de başladı. Alanya Belediyesi’nin Hükümet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önüne kurduğu dev ekrana aktarılan maç yayınını vatandaşlarımız tarafından büyük bir coşkuyla takip edildi. Maç boyunca yaşanan heyecana, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve Belediye Meclis Üyeleri de ortak oldu. A Millilerin 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan mücadelenin ardından vatandaşlar, müzik eşliğinde oynayarak zaferi kutladı. Başkan Özçelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizim Çocuklar"ın başarısını tebrik etti.

Kaynak: Haber Merkezi