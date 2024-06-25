Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların temiz ve sağlıklı bir bayram geçirmesi için Kurban Bayramı tatili süresince yoğun tempolu çalışma gerçekleştirildi. 7 gün 24 saat teyakkuz halinde olan ekipler; kentin dört bir yanında temizlik çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüttüler. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri; bayramda 616 personel ve 149 araç ile sadece şehir merkezinde değil köy ve yayla bölgelerinde de temizlik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, arefe günü ve 9 günlük bayram tatilinde 4 bin 916 ton evsel, 323 ton ambalaj atığı olmak üzere toplamda 5 bin 239 ton atık topladı. Ayrıca kıyı kesiminde deniz temizliği yapıldı.

Editör: Can KISA