Hayatın her alanında adaletin vazgeçilemez prensipleri olduğunu vurgulayan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi: "Emek en yüce değerlerimizden birisidir. Çalışanlarımız, işvereni kim olursa olsun toplumumuzun en büyük zenginliğidir. Bu nedenle, kamu ya da özel sektör fark etmeksizin işçinin, emekçinin haklarını korumak, eksiksiz teslim etmek en önemli yükümlülüğümüzdür. Çağdaş, modern, güvenli, tercih edilen şehrimizi çalışanlarımızla birlikte kuracağız. Bu vesile, tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum.”

Editör: Can KISA