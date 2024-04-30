Alanya Belediyesi’nin ilçe genelindeki kaçak yapılarla mücadele çalışmaları hız kazandı. Dinek Mevkiinde sahilde bulunan 10 adet kaçak yapının, 775 Sayılı Gece Kondu Kanunu esasına göre Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri gözetiminde yıkımları gerçekleştirildi.

BAŞKAN ÖZÇELİK: KAÇAK YAPIYA TAVİZ YOK

Konuya büyük bir hassasiyetle yaklaşan ve göreve geldiği ilk günden bu yana kaçak yapılarla mücadele ederek, asla taviz vermeyeceklerinin altını önemle çizen Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Kent genelinde bulunan tüm kaçak yapıların tespitiyle ilgili çalışmaların büyük bir titizlik içerisinde devam ettiğini kaydetti. Başkan Özçelik, bu kapsamda tespiti yapılan kaçak yapıların ivedilikle yıkımlarının yapılacağını söyledi.