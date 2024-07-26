Alanya Belediye binasında gerçekleşen encümen toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtayan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, ALTSO Başkanı Eray Erdem’e ait olan otelin sahiline yapılan yapıların kaçak olduğu iddialarını doğrulayarak, "Alanya Belediyesi bu işin kenarında şöyle kenarında, resmi tarafında kenarında. Alanya Belediyesine kiraya verilmiş dediğiniz kısımlar, asında Büyükşehir Belediyesine ait yani Alanya Belediyesinde değil. Bu konu Büyükşehir Belediyesi, Orman ve bahsettiğiniz şirket kendi arasındadır. Burayla ilgili doğru bizim yapı denetim, zabıta ilgili birimlerimizin tamamı oraya gitti, bütün ölçümlerini aldı. Bu ölçümler harita üzerinde konuldu ve konulduğunda ortaya çıkan sonuç var olan aykırı bölümler olduğunu gördük" dedi.



"BELEDİYENİN ADALETLİ OLACAĞINI SÖYLEMİŞTİM. ADALET YERİNE GELİR YA DA OLMASI GEREKEN HALE GELİR"

Bahse konu olan kaçak yapılar ile ilgili, ‘’İnsanların düzeltme hakkı var. Bu köydeki vatandaşın da var. Eray Beyin de var bizim aldığımız bilgi çerçevesinde Eray Bey bu projeye aykırı bölümlerle ilgili tadilat projesini Orman Bölge Müdürlüğüne göndermiş’’ dedi. Başkan Özçelik’in bu açıklaması sonrasında ALTSO Başkanı Erdem’e ait olan alandaki yapıların kaçak olduğunu kabul ederek Orman Bölge müdürlüğüne başvuru yapması Haberibizde.com’un gündeme taşıdığı kaçak yapı iddalarının doğru olduğunu bir kez daha gözler önüne sererken, Başkan Özçelik konuyla ilgili açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Eray Bey bu projeye aykırı bölümlerle ilgili tadilat projesini Orman Bölge Müdürlüğüne göndermiş. Orman Bölge Müdürlüğü bunu onaylarsa. Zaten yapacağımız bir şey yok. onayı elimizde bir ruhsat olacak benim veya Antalya büyükşehirim veya ormanın yapacağı bir şey yok zaten. Her şey ruhsat onaylamaz aykırı bir şey olursa yani ilgili kurumlardan aykırı bir cevap gelecek olursa yani benim yapmama gerek kalmadan Eray beyin yıkacağını düşünüyorum ya da olması gereken haline getireceğini düşünüyorüm. Olurda genede getirmezse, Belediyenin adaletli olacağını söylemiştim. Adalet yerine gelir ya da olması gereken hale gelir. Bizim o projelerin üzerine oturtmamız aykırılık ya da o fazlalık dediğimiz kısımları biz Belirledik ama ilgili firma bize benim bununla ilgili tadilat projem var dedi. Tutanakta tutuldu. Zaten benim encümene geldi gelecek derken eğer proje onayı gelirse zaten yapacağım bir şey yok ama gelmezse de herkes gereğini yapar" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Turizm sezonunun en yoğun döneminde, yaz aylarında serinlemek için kullandıkları sahilin, Eray Erdem’in kaçak inşaat çalışmaları nedeniyle kapalı olduğunu belirten vatandaşlar, bu durumun büyük mağduriyet yarattığını ifade ettiler. Sahilde ve kiralanan alanda tuvalet olmaması ve heryerin pislik içinde olması sebebiyle ihtiyaçlarını çalılık alanlarda gidermek zorunda vatandaşlar, yaşanan skandala tepki gösterirken, "Bu sahil yıllardır halk plajı olarak kullanılıyor ve bizlerin yaz aylarında serinlemek için gittiği tek alan. Şimdi ise inşaat çalışmaları yüzünden kullanamıyoruz. Eray Erdem’in bu duruma bir çözüm bulmasını istiyoruz." şeklinde tepkilerini dile getirdiler.



ERAY ERDEM’İN ANKARA TEMASLARI ŞÜPHE UYANDIRIYOR

Son günlerde sık sık Ankara’ya gidip temaslarda bulunan Eray Erdem’in, bu alanla ilgili yaptığı çalışmaları yasal hale getirmeye çalıştığı yönündeki şüpheler artarken, bölgedeki turizm esnafı da inşaat sezonu olmamasına rağmen yapılan bu çalışmaların turistler üzerinde kötü bir imaj yarattığını ve halkın sahili kullanamamasından dolayı büyük mağduriyet yaşadığını dile getiriyor.



KİRALAMA ŞARTNAMESİNE UYULMUYOR

Bahse konu olan mesire alanının kiralama şartnamesine göre, sözleşme imzalandıktan sonra 1 ay içinde kafe ve tesisin açılması gerekirken, Erdem’in bu şartı yerine getirmeyerek inşaat çalışmalarına devam ettiği iddia edildi. Dönemin belediye başkanı Adem Murat Yücel tarafından kiraya verilen Konaklı Seyir Terası’nın bir türlü halkın hizmetine açılmaması, vatandaşların sabrını taşırırken vatandaşlar, bu alanın halkın kullanımına açılmasını ve kiralama sürecinin şeffaf bir şekilde yürütülmesini talep ettiler.

ERAY ERDEM’DEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Erdem’in bu skandallarla ilgili ne açıklama yapacağı merakla beklenirken, yetkililerin halkın taleplerini dikkate alıp almayacağı da büyük bir soru işareti. Bölge halkı sahilin yeniden halka açılmasını ve kiralama sürecinin şeffaf bir şekilde yürütülmesini isterken, Eray Erdem’in bu süreçteki sorumluluğu ve halkın taleplerine karşı gösterdiği duyarsızlık, vatandaşlar arasında büyük tepkilere neden oldu. Öte yandan, ALTSO Başkanı Eray Erdem'in halkın bu tepkisine nasıl yanıt vereceği, gelecekteki siyasi kariyerini de etkileyecek önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.