Alanya Belediyesi Haftalık Olağan Encümen Toplantısı sonrası Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Alanya halkını, hafta sonu gerçekleştirilecek Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri Festivali’ne davet eden Başkan Özçelik, "Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri Festivali'nin 18.’sini bu Cumartesi, Pazar gerçekleştiriyoruz. Festivalimize 60 başpehlivan ile toplam 750 güreşçi katılacak. Geçmiş dönemlerde yapılan yayla şenlikleri ve güreş organizasyonunu daha tertipli, düzenli ve disiplin altında yapmak için gayret gösteriyoruz. Her şeyi kayıt altına aldık. Festivali tamamladığımızda bir toplantı yaparak, elde edeceğimiz tecrübelerle varsa eksikliklerimizi tespit ederek, gelecek yıllara dair planlamalarımızı yapmaya başlayacağız.” diye konuştu.

“VAR OLAN HİÇBİR ŞEYİ KALDIRMAK, YIKMAK GİBİ BİR DERDİMİZ YOK”

Başkan Özçelik, "Belediye Başkanı olduktan sonra, Gökbel Festivali yapılmayacak, kaldırılacak diye bazı dedikodular çıktı. Kimse gelip bana sormadı. Propaganda döneminde, var olan hiçbir şeyi yıkmayacağım, var olan hiçbir şeyi kaldırmayacağım, var olandan daha iyi yapacağım diye iddia ettim. Yapıyorum ve yapacağım. Alanya için seviyeyi ne kadar yukarı çıkarabileceksek oraya çıkacağız. Elmalı ve Kırkpınar güreşleri yaklaşık 650 yıldır yapılıyor. Bunları geçeceğiz demek hadsizliktir. Biz 18. senedeyiz ancak 20. ve 21. senelerde dördüncü sıraya Gökbel’i koymak hedefimiz.” dedi.



“BELEDİYESPOR BÜNYESİNDE GÜREŞ SPORU YER ALACAK”

Başkan Özçelik güreş severlere bir müjde vererek, “Spor kardeşliktir. Bir güzelliği de çocukların, gençlerin spora erken başlamasıyla zararlı alışkanlıklardan korunmasıdır. Dolayısıyla sporun güreş ayağında da Alanya’mızı belli bir yere getirebilmek için önümüzdeki dönem içerisinde Belediyespor bünyesinde güreşle ilgili geliştirmeler yapacağız." dedi.

“HİJYEN DENETİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR”

Başkan Özçelik, "Fırın, pastane, simitçi esnafı ile gerçekleştirilen toplantıda hijyen konusundaki hassasiyetimizi tekrar vurguladık. Bununla birlikte zabıta ekiplerimiz işletmelere ilk ziyaretlerinde uyarıda bulunmakla yetinmeye devam ediyorlar. Kendilerine 1 Ekim’e kadar gerekli işlemleri yapmaları için süre verdik. Bu yaklaşımımız için bize teşekkür ettiler."



“FAHİŞ FİYATLARLA İLGİLİ KANUNLAR GEREĞİ ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan Başkan Özçelik, Alanya’daki fahiş fiyatla satış yapan esnafla ilgili şunları söyledi: “Restoranların önünde yemek tabelalarımız ve yemek listelerimiz var. Bugün Encümen Toplantımızda verdiğim talimatla yarın sabahtan itibaren kontrole çıkılacak. Kontrollerde; esnafımızın ürün satış fiyatlarını işletmenin dış cephesinde müşteriye duyurup duyurmadıkları kontrol edilecek. Eksik olan işletmelere bu eksikliği gidermeleri için bir hafta süre verilecek. Bu işlem tebligatın yapıldığı kişinin ıslak imzası alınmak suretiyle kayıt altına alınacaktır."



“İSKELEDE HALİHAZIRDAKİ ÇALIŞMA SİSTEMİ DEVAM EDİYOR”

Deniz kirliliği ile ilgili konuşan Başkan Özçelik, “Denizin kirliliği ile ilgili birçok duyum ve ihbar bize de geliyor. Gezi teknelerimizin çöplerini bir şekilde denize verdikleri konusunda bir sürü şikayet geliyor. Bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Maalesef belediye olarak İskele’de çalışma yapamıyoruz. Orada halihazırdaki çalışma sistemi devam ediyor çünkü barınak şu anda Balıkçılar Kooperatifi tarafından işletiliyor. Burada yapılması gereken bir kısım yatırımlar var. Balıkçılar Kooperatifi’ne de kabahat bulmuyorum, çünkü bunlar büyük yatırımlar. Bu yatırımları Belediye’nin yapması lazım. Buranın sözleşmesi bitti. Belediye olarak Bakanlıktan talebimiz oldu. Yine yasa gereği Balıkçılar Kooperatifi’nin alması gerekiyor burayı. Balıkçılar Kooperatifi alsın ama şu hizmetleri yapabilmemiz için de bizi yetkilendirin dedik. Yani ben oraya sintineyi de yapayım, buranın imar planı yok imar planını da yapayım. Teknelerin bağlandığı bazı yerler öne doğru devrildi. Tekne geriye doğru gelirken pervanesi o betonun altını kazıyor. Bir süre sonra da o beton bloğu öne eğiliyor. 3-4 tane yerde var ve sıkıntılı bir durum. Yani buraların yapımları için benim orada yetkili olmam ya da oraya yatırım yapabilir bir pozisyonda olmam lazım. Bununla ilgili görüşüyoruz. Herkesin niyeti de halis olduğu için şu ana kadar güzel gittik ama biliyorsunuz kamuda işler biraz yavaş yürüyor. Dediğimiz gibi bizim talebimiz oydu ve bu yönde de sonuçlanırsa bu işleri belediye takip etsin. Buraları kooperatifin yapması mümkün değil.” dedi.

“YILBAŞINDAN ÖNCE BORÇLARI BİTİRECEĞİZ”

Alanya Belediyesi’nin borçlarıyla ilgili basının sorularını yanıtlayan Başkan Osman Tarık Özçelik, “Belediyemizin 300 milyona yakın SGK’ya borcu var. 300 milyondan daha fazla Maliye’ye borcumuz var. Bu borçların yüzde 90'ı bizden önceki dönemlerde olan borçlar. Burası sızlanma makamı değil. CHP’li belediyeler bir şekilde bunun altından kalkacaktır ama bu yapılan adalet mi? Hayır. İnsana, dün neden yapmadın diye sormalılar, sormalıyız. CHP iktidara geliyor diye CHP’nin boğazını sıkmak başka ama belediye başkanının boğazını sıkarken, aslında siz başkanın ya da belediyenin değil hizmetten faydalanan halkımıza zarar veriyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanımızın iktidarındaki hükümet, aslında vatandaşı cezalandırıyor. Zorlanacak mıyız? Eğer dediklerini yapacak olurlarsa hakikaten çok zorlanacağız, birtakım hizmetler aksayacakt. Bunlar da mecburen aksayacak. Yeni seçilen belediye başkanları o borcu yapmadı ki. Alanya’da Cumhur İttifakı’nın Belediye Başkanı bu borcu yaptı ama benim üzerimden halka, benim hemşerilerime eziyet edilecek. Ben böyle düşünüyorum. İller Bankası’ndan gelen para çerçevesi çizilmiş formüllerle belirlendiği için bir değişiklik olmadı. Alanya Belediyesi’nin, Kültür Bakanlığı’na olan borcunu geçen hafta itibariyle sıfırladık. Belediye personelinin SGK’ya olan borcunu sıfırladık. Ama asıl büyük borç belediyenin iştiraki olan şirketlerde. En azından bir yerleri temizliyoruz, mümkün olduğunca aşağıdan yukarıya temizleyerek gidiyoruz. Bazı planlarımız var. 3-4 ay içerisinde hükümet bizim boğazımı kesmezse yılbaşından önce sanırım borçları bir şekilde bitireceğiz.” dedi.



“HİÇBİR CANLININ CANINI ALMAYACAĞIM”

Sokak Hayvanları Yasa Tasarısı ve Alanya’daki çalışmalar hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Başkan Özçelik, şunları söyledi: “Vatandaşlarla CHP’li belediyeleri karşı karşıya getirmek için hazırlanmış bir kanun. Hükümet bütün yetkiyi kendi üzerinden belediyelere yıkıyor. ‘Ey belediye bu kanunun uygulanmasını sana bırakıyorum ama bununla ilgili yapacağın tesis için sana yardımda bulunacağım veya veterineri ben sağlayacağım ya da hayvanların mamasının parasını ben vereceğim’ demiyor. Yani hükümet bütün yetkiyi, sorumluluğu alıp belediyenin üstüne yıkıyor, sonra da yapmazsan döverim diyor. Türkiye Cumhuriyeti’nde en üst makamdan, yeni doğmuş bebeğe kadar herkes kanunlara uymak zorunda. Yasalar herkesi bağlar. Bu kanun çıkmış, uymamak, takip etmemek gibi bir şansınız yok. Kanun kanundur. Kanunun doğru, yanlış ya da eksik olduğunu tartışabilirsiniz ama uygulamak durumundasınız. Dolayısıyla bütçe ayıracağız. Orada uyanıklık yapıp ötenazi kavramını çıkarıp, yolu dolaşıp ötenazi yaptırırsanız doğru olmaz. Ben bilerek, onların dediği gibi hiçbir canlının canını almayacağım."

“BARINAKLAR BÜYÜTÜLECEK”

Geçtiğimiz günlerde Alanya Belediyesi Demirtaş Sahipsiz Hayvan Barınağı’na kimsenin haberi olmadan gittiğini belirten Başkan Özçelik, “Kimseye haber vermeden, veterinerlerin bile haberi olmadan gezdik. Hayvansever vatandaşlarımızın bana gelip anlattığı her şeyi ben orada bizzat görme fırsatı buldum. Bazı şeylerde haklı olduklarını bazı şeylerde ise on birim söylüyorlarsa on değil de yedi birim şeklinde biraz fazlaca eleştiri olmuş. Mesela mamalar çok kötü diyorlardı, doğru. O günün koşulunda nasıl, neden alındı bilmiyorum ama bir ihale yasası çerçevesinde besin değeri en düşük olan mamalar alınmış. Köpeklerin serbest olarak dolaştığı yer küçük diyorlardı, doğru. 75 dönüme kadar bu tip bir iş için talep edebiliyoruz dediler. Orası 20 dönümmüş, 50-55 dönüm daha büyütülmesi için yazıları hazırlanıyor. Orada hayvanların serbest gezdiği alanı ve barınaklar kısmını genişleteceğiz.” diye konuştu.